Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου

Η Άση Μπήλιου στάθηκε ιδιαίτερα στην επιρροή της Νέας Σελήνης στον Σκορπιό, επισημαίνοντας ότι μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αλήθειες που δεν είναι απαραίτητα ευχάριστες, αλλά είναι σημαντικές για τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.

Όπως ανέφερε στο Stars System, ενδέχεται να συνειδητοποιήσουμε ότι παραμένουμε σε μια σχέση, μια δουλειά, μια συνήθεια ή ακόμη και σε μια κατάσταση που δεν μας ικανοποιεί πραγματικά, απλώς και μόνο επειδή μας προσφέρει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο στο asibiliou.gr

Ο Σκορπιός συνδέεται με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια και η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη μπορεί να μας βάλει στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε και τι χρειάζεται να αλλάξουμε.

«Συνειδητοποιώ, αναγνωρίζω και μετά μπαίνω στη διαδικασία να διορθώσω, να αλλάξω», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστρολόγος.

Πότε ολοκληρώνεται η ανάδρομη πορεία Ερμή και Αφροδίτης

Τα ευχάριστα νέα της εβδομάδας, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, έρχονται προς το τέλος της, καθώς ο Ερμής σταματά την ανάδρομη πορεία του την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο ακολουθεί και η Αφροδίτη.

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία αναμένεται να διευκολύνει σταδιακά τις σημαντικές συμφωνίες, τις δεσμεύσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικότερα τις υποθέσεις που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, η Αφροδίτη, η οποία βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία από τις 3 Οκτωβρίου, επιστρέφει επίσης σε ορθή φορά, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο που επηρέασε περισσότερο τις αισθηματικές σχέσεις, τις επιθυμίες και τις προσωπικές επιλογές.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Άση Μπήλιου, οι εξελίξεις αναμένεται να αρχίσουν να ξεδιπλώνονται ουσιαστικότερα από την επόμενη εβδομάδα.

Η όψη Άρη – Αφροδίτης και οι αλλαγές που έρχονται

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην όψη εξαγώνου που σχηματίζει ο Άρης με την ανάδρομη Αφροδίτη την Τρίτη.

Η συγκεκριμένη όψη ενδέχεται να μας βάλει σε σκέψεις σχετικά με όσα επιθυμούμε πραγματικά και τους συμβιβασμούς που κάνουμε, ενδεχομένως επειδή φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή.

Η αστρολόγος εξήγησε ότι η εβδομάδα δεν είναι τόσο κατάλληλη για βιαστικές κινήσεις και νέα ξεκινήματα, όσο για έρευνα, επανεξέταση και καλύτερη προετοιμασία.

Άλλωστε, παρότι η Νέα Σελήνη συνδέεται παραδοσιακά με νέα ξεκινήματα, η παρουσία του ανάδρομου Ερμή και της ανάδρομης Αφροδίτης επιβάλλει περισσότερη σκέψη πριν από τις οριστικές αποφάσεις.

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