Η Εριέττα Μαυρουδή, μητέρα της Ναταλίας Γερμανού και πρώτη σύζυγος του αείμνηστου Φρέντυ Γερμανού, έσπασε κάθε ταμπού γύρω από τον μητρικό ρόλο και παραδέχτηκε πως εκείνη ποτέ της δεν αισθάνθηκε το συναίσθημα της μητρότητας.

«Σε τούτη τη ζωή, διότι δεν έχω και καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί.

Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε οι άντρες.” Λέω ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Ξέρεις. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με τι κάνεις μωράκι μου, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω απ’ ότι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την, την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ. Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το ‘χει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα, έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δύο γατούλες και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ» δήλωσε στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ News το κορυφαίο στέλεχος στον χώρο της διαφήμισης, που έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος πολυεθνικής διαφημιστικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Ναταλία Γερμανού είχε ευχηθεί στη μαμά της για τα γενέθλιά της με μία φωτογραφία

Η Εριέτα Μαυρουδή έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό που κράτησε τρία χρόνια. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια, όταν είχαν χωρίζει πια και επίσημα, ο σπουδαίος δημοσιογράφος δεν ήθελε να μαθευτεί σε τρίτους πως ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους.

Η Ναταλία Γερμανού/ φωτογραφία από NDP

«Αφού αποφασίζω, κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο. Ήδη από τότε που ήτανε, ήρθε το παιδί, η Ναταλία, δεν ήμασταν πια το ζευγάρι που περνούσε καλά. Σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Κατάλαβε ότι δε γινότανε, γιατί ο Φρέντυ έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει και μια άλλη ζωή που δε θα μπορούσε να την κάνει ως παντρεμένος. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”. Λέω “γιατί πουλάκι μου;”. Λες και δεν καταλάβαινα. “Δε θέλω να γίνει γνωστό ότι έχουμε χωρίσει με διαζύγιο. Δεν με καταλαβαίνεις”; “Σε καταλαβαίνω”, λέω. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα κάνει μια άλλη ζωή» εξομολογήθηκε.

Η σιδηρά κυρία της διαφήμισης απευθύνθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Φρέντυ Γερμανό χαρακτηρίζοντάς τον υπέροχο άνθρωπο,

«Με τον Φρέντυ δεν μπορούσαμε να μείνουμε μαζί γιατί υπήρχε ένα βασικό, πώς να σου πω, ένα βασικό αρνητικό. Ο Φρέντυ, παρά το ότι μοιάζει πολύ διαφορετικός από αυτό που θα πω, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μάτσο θα έλεγα και πατριαρχικής κοινωνίας. Υπέροχος, χαριτωμένος, γυναικάς σου όλα αυτά, αλλά έτσι" ανέφερε.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης η Εριέτα Μαυρουδή αναφέρθηκε με πολύ γλυκά λόγια στη μοναχοκόρη της που πάντα καμάρωνε γιατί κατάφερε να φτάσει ψηλά.

«Τη θαυμάζω για την ανεξαρτησία της και για το πώς έχει παλέψει, με δουλειά εννοώ, όχι παλέψει. Δηλαδή το έχει δουλέψει πολύ αυτό που κάνει. Είναι μια κυρία που ξέρει να μιλάει ελληνικά γιατί έχει πέσει πολύ μαστίγιο στα ελληνικά. Το λέει και εκείνη άλλωστε. Και ξέρει να συμπεριφερθεί. Έχει, είναι μια κυρία και πάρα πολύ καλό και γλυκό παιδί»,