Γερμανού για Καρβέλα: «Το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο!»

Η παρέμβαση της παρουσιάστρια για τις διαρροές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε τους φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ σε Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίσση, ζητώντας καθολικό έλεγχο από το κράτος.
  • Η ΑΑΔΕ ελέγχει τον Καρβέλα για 850.000 ευρώ που δεν δικαιολογούνται, με προθεσμία 20 ημερών για απάντηση.
  • Ανάλογος έλεγχος προγραμματίζεται και για την Άννα Βίσση, σχετικός με τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο και ΟΑΚΑ.
  • Η Γερμανού εξέφρασε ανησυχία για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους ελέγχους.
  • Η συζήτηση εστιάζει και στον τρόπο που οι πληροφορίες από τους ελέγχους φτάνουν στη δημοσιότητα.

Θέση για τους φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ σε Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίσση πήρε η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται. Η παρουσιάστρια στάθηκε κυρίως στο ζήτημα της διαρροής πληροφοριών για τον έλεγχο στο σπίτι του μουσικοσυνθέτη, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι το κράτος οφείλει να ελέγχει όλους χωρίς εξαιρέσεις.

Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ

Η υπόθεση άνοιξε μετά την επίσκεψη κλιμακίου της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, ανάλογος έλεγχος προγραμματίζεται και για την Άννα Βίσση, αρχικά σε σχέση με τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο και με ορισμένες περιοδείες της. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη και η πρόσφατη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Γερμανού για Καρβέλα: «Το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο!»

Τι μετέδωσε το ρεπορτάζ για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δημοσιογράφος Μαρία Κολοβού στην εκπομπή του Alpha, οι ελεγκτές της εφορίας έδωσαν προθεσμία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα, προκειμένου να δικαιολογήσει 850.000 ευρώ που φέρεται να μην προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα. Παράλληλα, έγινε λόγος για γενικότερο οικονομικό έλεγχο και για αλυσιδωτές εξελίξεις που αφορούν και την υπόθεση της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με τη δημόσια διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, με τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις τους να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, όπως μεταδόθηκε στα σχετικά ρεπορτάζ.

Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»

Η παρέμβαση της Ναταλίας Γερμανού για τις διαρροές

Μετά την παρουσίαση του ρεπορτάζ, η Ναταλία Γερμανού έθεσε ανοιχτά θέμα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, λέγοντας: «Η ΑΑΔΕ κάνει τη δουλειά της, αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, υπάρχει ένα απόρρητο. Δεν βγάζεις στη φόρα προσωπικά δεδομένα. Το σπίτι του Νίκου δεν είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, που μπορεί να βάλεις τις φωνές και να βγουν οι γείτονες στα μπαλκόνια να σε δούνε. Αυτό το περιστατικό για να το πάρουν τα sites και να το κάνουν πρώτο θέμα, ποιος μπορεί να το διέρρευσε;».

Γερμανού για Καρβέλα: «Το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο!»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Νίκος δεν το διέρρευσε, η σύντροφός του δεν το διέρρευσε, το ανήλικο παιδί τους προφανώς δεν το διέρρευσε… ποιος το διέρρευσε; Μπορεί να έγινε και από τους ίδιους τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ;»

Στην ίδια συζήτηση, ο Θοδωρής Βγενής επισήμανε ότι τέτοιου είδους πληροφορίες συνήθως προέρχονται από δημοσιογράφους ή από κλιμάκια με πολύ καλές πηγές εκ των έσω.

Η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη ελέγχων, αλλά ζήτησε να εφαρμόζονται καθολικά. Όπως είπε: «Πιστεύω ότι υπάρχει απάντηση και καλό είναι να ελέγχει το κράτος όλους μας. Πρόσεξέ με… όλους μας! Και πάνω-πάνω και τα νησιά Κέιμαν και Σεϋχέλλες και τράπεζες που είναι αλλού μέχρι κάτω-κάτω. Να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο. Με πιάσατε, ε;»

Σε άλλη αποστροφή της συζήτησης για το ίδιο θέμα, η παρουσιάστρια ανέφερε επίσης: «Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί ένας γενικότερος οικονομικός έλεγχος. Υπάρχει ένα ντόμινο, όπως καταλαβαίνουμε, και για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ».

Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»

Τι ερευνά η ΑΑΔΕ σε Βίσση και Καρβέλα

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει την υπόθεση του Νίκου Καρβέλα μετά την παρουσία ελεγκτών στο σπίτι του, ενώ για την Άννα Βίσση ο έλεγχος αφορά αρχικά τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, ορισμένες περιοδείες της και την πρόσφατη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ. Η συζήτηση που άνοιξε δημόσια δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πληροφορίες από μια τέτοια διαδικασία φτάνουν άμεσα στη δημοσιότητα.

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ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
 |
ΑΑΔΕ
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