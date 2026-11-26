Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση & η εντυπωσιακή ομοιότητα με τους γονείς της

Μια τρυφερή αφιέρωση στη νονά της θέλησε να κάνει δημόσια η Βικτώρια Δέλλα, με αφορμή τα γενέθλιά της, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 18χρονη δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από βραδινή έξοδο, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα. Μέσα από τα λόγια της εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη γυναίκα που αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόσωπο στη ζωή της.

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη νονά μου, την παντοτινή μου ευλογία και μία από τις πιο ξεχωριστές γυναίκες στη ζωή μου. Σε αγαπώ απεριόριστα», έγραψε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.

H Bικτώρια Δέλλα μαζί με την αγαπημένη της νονά, Στάλω Ηλία



Η νέα ζωή στην Κύπρο και οι σπουδές στην Ιατρική

Η Βικτώρια Δέλλα βρίσκεται πλέον στην Κύπρο, όπου κάνει ένα νέο ξεκίνημα, έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική αλλαγή βρίσκεται ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής επέλεξε να τη συνοδεύσει στο νέο της περιβάλλον, θέλοντας να τη βοηθήσει να προσαρμοστεί στη φοιτητική ζωή και στις απαιτήσεις της σχολής της.

Παράλληλα, ο ίδιος εξετάζει τις επαγγελματικές προοπτικές του στην Κύπρο, έχοντας πραγματοποιήσει επαφές με ομάδες του νησιού. Άλλωστε, πρόκειται για έναν γνώριμο προορισμό για εκείνον, καθώς στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την Ανόρθωση.

Σημαντική θέση στη ζωή της Βικτώριας έχει και η νονά της, Στάλω Ηλία, με την οποία η οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς. Η σχέση των δύο γυναικών είναι ιδιαίτερα δυνατή, όπως φάνηκε και από τη δημόσια ευχή της 18χρονης, η οποία δεν έκρυψε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή της.