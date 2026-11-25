Υπάρχουν ραντεβού που ξεκινούν με... φωτιές και ραντεβού που ξεκινούν με… «ρε φίλε». Το ραντεβού του Δημήτρη (γνωστού κι ως «Μαλούμα«) και της Έλλης στο First Dates είχε από όλα: αγωνία για το ραβασάκι, κουβέντες για το «μάτι» και τις ενέργειες, αμηχανία, λίγη κόντρα και μια ξεκάθαρη ετυμηγορία στο τέλος.

Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα γύρω από το ραβασάκι είχε ένταση. Ο Δημήτρης έδειχνε να το παίρνει λίγο πιο βαριά απ’ όσο άφηνε να φανεί, ενώ η Έλλη διατηρούσε πιο χαλαρούς τόνους. Το μήνυμα, πάντως, ήταν σαφές: «Είσαι καλό παιδί, αλλά δε βλέπω εξέλιξη».

Για τον Δημήτρη, η λογική ήταν απλή: αν δεν υπάρχει καν αρχή, δύσκολα μπορεί να μιλάει κανείς για εξέλιξη. Από την πλευρά της, η Έλλη παραδέχτηκε πως αρχικά δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον, αν και την ξένισε το ότι εκείνος φαινόταν να της αρέσει — χωρίς όμως αυτό να αλλάξει το τελικό κλίμα. Καρδούλες, φιλάκια και ευχές για καλή συνέχεια έπεσαν τυπικά, με την αίσθηση ότι το τραπέζι δεν «κούμπωσε» ποτέ ρομαντικά.

«Μάτι», ενέργειες και ντροπή

Το ραντεβού πέρασε και σε πιο… μεταφυσικά μονοπάτια. Με αφορμή τα πειράγματα για το «μάτι» και το ποιος «ματιάζει» ποιον, έγινε λόγος για ενέργειες και «ξεμάτιασμα», σε ένα σκηνικό όπου η ντροπή και η αμηχανία έκαναν την εμφάνισή τους. Κάποια βλέμματα αποφεύχθηκαν, κάποια χαμόγελα έμειναν μετέωρα και φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι ισορροπίες στο τραπέζι ήταν εύθραυστες.

Το «ρε φίλε» που συζητήθηκε

Αν υπήρξε ένα στοιχείο που ξεχώρισε στην κουβέντα τους, αυτό ήταν το διαρκές «ρε φίλε». Η Έλλη στάθηκε στο πόσες φορές το άκουσε μέσα στη συζήτηση, αναρωτιέται μάλιστα με χιούμορ αν τελικά δεν είναι και τόσο «κοριτσάκι» όσο νόμιζε.

Ο Δημήτρης, από την άλλη, δεν προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του: παραδέχτηκε πως έτσι μιλάει συνήθως, ότι δεν είναι τέλειος, αλλά και ότι κατάλαβε πως δεν άρεσε — ή μάλλον πως δεν υπήρχε η σπίθα που θα έκανε τη διαφορά.

Όχι δεύτερο ραντεβού, ναι στη φιλία

Όταν ήρθε η κρίσιμη ερώτηση για το δεύτερο ραντεβού, η απάντηση ήταν ομόφωνη και χωρίς δράμα: όχι. Κι ο Δημήτρης και η Έλλη συμφώνησαν πως δεν θα συνεχίσουν ραντεβού, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνουν φίλοι.

Ένα ραντεβού χωρίς κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά με αρκετές στιγμές ειλικρίνειας, χιούμορ και αμηχανίας, ακριβώς όσα κάνουν το First Dates να μοιάζει με μικρογραφία της πραγματικής ζωής.

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