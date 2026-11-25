Τραγωδία στην Αίγυπτο, όταν βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά άτομα.
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν το βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες σε περιφερειακό δρόμο της Γκίζας, κοντά στο Κάιρο, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε άλλα οχήματα.
BREAKING: At least 21 people have been killed and 15 others injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and burst into flames on Cairo’s Ring Road in Egypt. https://t.co/slHYFQ6JN5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026
Terrifying scenes emerge from Cairo’s Ring Road, Egypt, after a truck carrying petroleum products overturned while turning, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles. The death toll has now risen to more than 30, according to the Health Ministry.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026
NEW: At least 21 killed and 15 others injured as an oil tanker veered off the road and exploded in Egypt. https://t.co/GQIWCegukL— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) November 25, 2026
Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ελ Ουαράκ της Γκίζας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.