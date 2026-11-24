Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τη νύχτα η Πολωνία έφτασε ένα βήμα πριν από την κατάρριψη ρωσικού drone.

Παράλληλα, η Μόσχα βάζει όλο και περισσότερους στόχους στο «ραντάρ» της. Ανοίγει διαρκώς νέα μέτωπα που ξεπερνούν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της «γειτονιάς» της.

140 επιβατικά αεροπλάνα δέχθηκαν παρεμβολές από ρωσικό -όπως φαίνεται- πολεμικό πλοίο ανοικτά των βρετανικών ακτών στις 9/11. Επηρεάστηκαν αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, Εδιμβούργο και Μάντσεστερ. Επτά πτήσεις χρειάστηκαν καθοδήγηση για να προσγειωθούν στο Άμστερνταμ.

Χθες βράδυ, αφού ήχησαν ξανά σειρήνες στην ανατολική Πολωνία, δόθηκε άδεια κατάρριψης του ρωσικού drone, αλλά τελικά δεν άνοιξαν πυρ, καθώς το ντρόουν άλλαξε πορεία. Η κατάσταση είναι οριακή και ένας λάθος χειρισμός μπορεί να έρει το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία σε απευθείας στρατιωτική σύγκρουση.

Συναγερμός και στη Νότια Κορέα: Πλησίασαν ρωσικά μαχητικά

Στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, η Μόσχα πραγματοποίησε, όπως ανακοίνωσε, 10ωρη πτήση στρατηγικών βομβαρδιστικών Tουπόλεφ-160, ενώ στη Νότια Κορέα η προσέγγιση ρωσικών αεροσκαφών σήκωσε μαχητικά και έστειλε κατοίκους στα καταφύγια.

Συναγερμός στη Νότια Κορέα για ρωσικά μαχητικά

Οι ένοπλες δυνάμεις μας εντόπισαν τα ρωσικά αεροσκάφη πριν αυτά εισέλθουν και ανέπτυξαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία προέβησαν σε τακτικούς ελιγμούς για την αποτροπή τυχόν επεισοδίου» δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας Jang Do – Young.

H Ρωσία ανοίγει διαρκώς νέα μέτωπα

Η Ρωσία ανοίγει τη «βεντάλια» των στόχων της. Εξαπολύει υβριδικό -προς το παρόν- πόλεμο σε Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που έχει ανοίξει, κι όμωςη Μόσχα δεν κλείνεται στο «καβούκι» της.

ΥΠΕΞ Εσθονίας: Οργανωμένες από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες οι επιθέσεις της Μόσχας στην Ευρώπη

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα δήλωσε βέβαιος για την προέλευση υβριδικών και μη επιθέσεων: «Είχαμε πολλές διαφορετικές τρομοκρατικές επιθέσεις και επιθέσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, οργανωμένες από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες».

Μετά τη Λιβύη, ο Ζελένσκι ανέλαβε σήμερα την ευθύνη και για το χτύπημα στο ρωσικό φορτηγό Sparta II, στον κόλπο της Φινλανδίας. Υποστήριζε ότι μετέφερε όπλα.

Ζελένσκι: Κάναμε τα πάντα σωστά

«Κάναμε τα πάντα σωστά. Οτιδήποτε μεταφέρει όπλα ή φορτίο υπό κυρώσεις αποτελεί για εμάς νόμιμο στόχο στα ρωσικά χωρικά ή στα διεθνή ύδατα» διαμήνυσε.