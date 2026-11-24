Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, που φέρονται να εξαπατούσαν το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών παραστατικών διαμονής, προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 22 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και οκτώ ένστολοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να εξασφάλιζαν έναντι αμοιβής σε ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους πλαστά ή εικονικά παραστατικά διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, οι τελευταίοι μπορούσαν να διεκδικούν και να εισπράττουν αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και άλλες υποθέσεις που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους.

Η ζημία που έχει προκληθεί στο Δημόσιο εκτιμάται μέχρι στιγμής σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, παραστατικά και διάφορα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και το εύρος της φερόμενης απάτης.