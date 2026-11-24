Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 24/11/2026 στο Star, η Αριστέα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Το άγχος «λύγισε» την παίκτρια, η οποία κατάφερε να λύσει τον γρίφο, αφού όμως είχε ήδη τελειώσει ο χρόνος της.
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