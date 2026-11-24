Δανάη Μπάρκα: Δείτε στιγμιότυπα από το ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στην Αίγινα / Φωτογραφίες: Instagram.com

Μπορεί να διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, ωστόσο η Δανάη Μπάρκα έχει ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο mood!

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το σπίτι της, αποκαλύπτοντας πως έχει αρχίσει να στολίζει για τις γιορτές.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, φωτάκια και ένα μεγάλο αστέρι στην κορυφή, ενώ στη βάση του υπάρχουν γιορτινά στολίδια και χαριτωμένες φιγούρες.

Η ίδια επέλεξε να καλημερίσει τους followers της με τη φράση «Καλημέρα αγάπες μου», δίνοντας μια ζεστή και γιορτινή νότα στην ημέρα τους. Μάλιστα, στη φωτογραφία φαίνεται να απολαμβάνει τη χαλαρή στιγμή της στο σαλόνι, με μουσική να παίζει στην τηλεόραση.

Η φετινή περίοδος των Χριστουγέννων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για τη Δανάη Μπάρκα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού έχει ήδη ξεκινήσει.