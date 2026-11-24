Μια όμορφη και γεμάτη μουσική στιγμή από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Νατάσα Θεοδωρίδου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη, αλλά και αγαπημένους φίλους.

Η παρέα πέρασε όμορφες στιγμές, με το τραγούδι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσίευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου, τη βλέπουμε να τραγουδά μαζί με τον σύντροφό της το «Δε σε ξεπέρασα», τη μεγάλη επιτυχία του 2005, την οποία είχε ερμηνεύσει τότε σε ντουέτο με τον Γιάννη Πάριο.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε το στιγμιότυπο με μια νοσταλγική αναφορά στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και μια ερώτηση προς τους θαυμαστές της, γράφοντας: «Δε σε ξεπέρασα 2005, ντουέτο με Γιάννη Πάριo. Ποιο τραγούδι μου σας ξυπνά τις πιο όμορφες αναμνήσεις;;»