Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο άνθρωπος που κινητοποιήθηκε προκειμένου ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να μεταφερθεί με εισαγγελική παραγγελία σε ψυχιατρική κλινική όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση υγείας του πρώτου του ξάδερφου, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες και απλά ανέφερε πως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει, εκείνος είναι δίπλα του.

«Είμαστε δίπλα στον Γιάννη» ανέφερε ο άνθρωπος που από καιρό είχε καταλάβει πως ο συγγραφέας περνούσε δύσκολα και όταν είδε το βίντεο που ο ίδιος δημοσίευσε στα social και στο οποίο ανέφερε πως δέχεται απειλές από εγκληματική οργάνωση.

Σχολιάζοντας το θέμα στην εκπομπή Happy Day, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως ο Γιάννης έχει πολλά προβλήματα υγείας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ως οικοδέσποινα της εκπομπής σημείωσε πως το θέμα είναι ο ίδιος ο Γιάννης να είναι δεκτικός και να έχει καταλάβει πως η οικογένειά του θέλει το καλό του.

«Το θέμα είναι να συμφωνήσει και ο Γιάννης ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό του. Να είναι, δηλαδή, κοινωνός αυτής της απόφασης και αυτού του νέου κεφαλαίου. Να μην αντιτάσσεται. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι και ο Γιάννης συμφωνεί ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό του; Γενικώς, τα σκοτάδια μας τα αντιμετωπίζουμε όταν κι εμείς οι ίδιοι θέλουμε να τα φωτίσουμε, οπότε, αν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλει να βγει νικητής από αυτή τη μάχη, θα το πετύχει σίγουρα.

