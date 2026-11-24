Οι DREAM DAYS Νοεμβρίου της BYD έρχονται πιο εντυπωσιακές και “funmily” από ποτέ! Από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, η BYD υποδέχεται το κοινό στα Showrooms σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, σε μια ξεχωριστή τριήμερη γιορτή που συνδυάζει τον κόσμο της αγαπημένης παιδικής σειράς Miraculous με τη μαγεία της Black Friday και μοναδικές ευκαιρίες απόκτησης ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

Αυτή τη φορά, η Ladybug και ο Cat Noir αναλαμβάνουν μια ξεχωριστή αποστολή: να φέρουν τη δράση, το παιχνίδι και τις εκπλήξεις στα BYD Showrooms, προσφέροντας στους μικρούς επισκέπτες μια φανταστική περιπέτεια! Παιχνίδια, διασκεδαστικές αποστολές και δώρα θα περιμένουν τους μικρούς φίλους της BYD, μετατρέποντας την επίσκεψη στην έκθεση σε μια πραγματική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Και επειδή οι DREAM DAYS προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες, οι μεγαλύτεροι έχουν τους δικούς τους λόγους να χαμογελούν! Η BYD υποδέχεται την Black Friday με ξεχωριστές προσφορές σε αμιγώς ηλεκτρικά και Super Hybrid με τεχνολογία DM-i μοντέλα, δίνοντας ακόμη περισσότερους λόγους για να κάνει κάποιος το επόμενο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Μάλιστα, όσοι επιλέξουν το νέο τους αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των DREAM DAYS θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το ΔΩΡΕΑΝ μεταλλικό χρώμα*, σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της μάρκας: SEAL 5 DM-i Design, SEAL U DM-i Boost και SEALION 5 DM-i Comfort & Design.

Και η εμπειρία των συγκεκριμένων DREAM DAYS γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική στο BYD Showroom Αμαρουσίου! Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η Ladybug και ο Cat Noir δίνουν ένα ξεχωριστό ραντεβού με τους μικρούς τους φίλους, στο κατάστημα BYD στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 57, με meet & greet, φωτογραφίες, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις. Μια μοναδική ευκαιρία για όλη την οικογένεια να γίνει μέρος της αποστολής και να ζήσει από κοντά τη μαγεία των DREAM DAYS της BYD!

*Η προσφορά δωρεάν μεταλλικού χρώματος αφορά αποκλειστικά τα μοντέλα και τις εκδόσεις που αναφέρονται και ισχύει σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας.