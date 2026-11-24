Η Ήβη Αδάμου αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, αποχωριζόμενη αρκετούς πόντους από τα μακριά μαλλιά της, τα οποία αποτελούσαν για χρόνια το χαρακτηριστικό της look.

Η τραγουδίστρια υιοθέτησε ένα μακρύ καρέ, περίπου στο ύψος των ώμων, επιλέγοντας ένα sleek χτένισμα με αυστηρή γραμμή και διατηρώντας τη σκούρα καστανή απόχρωσή της.

Η ίδια μίλησε στα MadWalk για την απόφασή της να αλλάξει τα μαλλιά της, αποκαλύπτοντας πως δεν φοβήθηκε καθόλου να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή.

«Πήρε την απόφαση να κόψει τα μαλλιά της. Πώς δεν το φοβήθηκες;» ακούγεται να τη ρωτούν, με την Ήβη Αδάμου να απαντά με ενθουσιασμό: «Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Γουστάρω πολύ».

Μάλιστα, όπως κατέγραψε το star.gr, περιέγραψε με χιούμορ την αίσθηση που της άφησε το νέο της κούρεμα, λέγοντας: «Είναι σαν να έχει όλο το βάρος από πάνω μου».

Το νέο hair look της τραγουδίστριας αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την ανανεωμένη εικόνα της.