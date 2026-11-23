Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο από τους Θρακομακεδόνες, με οδηγό πόρσε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ τα ανήλικα παιδιά του τον εκλιπαρούν να σταματήσει. Οι πρώην σύντροφοί του αποκαλύπτουν στο STAR ένα πολυετές ιστορικό καταγγελιών για βία, απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά.

Θρακομακεδόνες: Οδηγούσε πόρσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Φώναζαν τα ανήλικα παιδιά του να σταματήσει

«Όταν έμαθα την είδηση χωρίς να έχω δει το βίντεο αντιλήφθηκα κατευθείαν ότι είναι αυτός. Eίναι ο τρόπος που οδηγεί», λέει πρώην σύντροφος του 50χρονου οδηγού της πόρσε.

Η Porsche καταγράφεται να κινείται με τουλάχιστον 130 χιλιόμετρα την ώρα στους Θρακομακεδόνες. Ο 50χρονος οδηγεί με το ένα χέρι και βιντεοσκοπεί με το άλλο, ενώ τα ανήλικα παιδιά του, κάτω των 10 ετών, τον παρακαλούν να σταματήσει.

«Θα μπορούσανε να είχανε σκοτωθεί όλοι μαζί...», προσθέτει η γυναίκα.

Ο 50χρονος φέρεται αρχικά να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε την πόρσε. Ωστόσο, κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο μαζί με τα παιδιά του. Ταυτοποιήθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία.

Θρακομακεδόνες: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 50χρονο - Ενδοοικογενειακή βία, απειλές και εκδικητική πορνογραφία

«Η γυναίκα όμως είναι απροστάτευτη με δύο ανήλικα παιδιά. Έχουμε κανει άπειρες καταγγελίες», λέει στο Star άλλη πρώην σύντροφός του.

Οι πρώην σύντροφοί του σπάνε τη σιωπή τους και περιγράφουν μια πολυετή κατάσταση φόβου και κακοποίησης. Σε βάρος του έχουν γίνει καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, εξυβρίσεις, απειλές κατά της ζωής, αλλά και εκδικητική πορνογραφία.

«Προχτές μάλιστα την παρακολουθούσε μηχανάκι ξεκάθαρα το βίντεο φαίνεται ότι είναι παρακολούθηση. Θα πρέπει ο εισαγγελέας ήδη να τον είχε καλέσει».

Θρακομακεδόνες: Μοτοσικλέτα καταγράφεται να κινείται έξω από τον χώρο της πρώην συζύγου - Έχει panic button

Στα πλάνα που εξασφάλισε το STAR, μία μοτοσικλέτα καταγράφεται να κινείται έξω από τον χώρο τους και να κατοπτεύει την περιοχή. Οι πρώην σύντροφοί του φοβούνται ότι πίσω από την παρακολούθηση βρίσκεται ο 50χρονος.

«Εμένα μου τοποθέτησαν panic button έχω κάνει άπειρες σκέψεις τι κακό μπορεί να μου συμβεί. Που θα προλάβω εκείνη τη στιγμή να βρω το κινητό να ξεκλειδώσω το κινητό και να βρω την εφαρμογή να το πατήσω», καταλήγει η πρώτη γυναίκα.