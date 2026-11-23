Μακελειό σε πόλη της Ηπείρου σχεδίαζε ένας ανήλικος, θύμα bullying, για να εκδικηθεί παρέα παιδιών που του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, όπως είπε στις Αρχές. Έψαχνε οπλισμό μέσω της εφαρμογής Telegram. Η μητέρα του μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και την Κατερίνα Ρίστα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης για τα ελληνικά δεδομένα.

«Μου είπε ότι απλά κοίταγε και δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν»

Στη μητέρα του είπε ότι απλά έψαχνε και δεν είχε κοσπό να σκοτώσει, ενώ στον πατέρα του είπε ότι τα ήθελε για σκοποβολή. Όμως η αλήθεια είναι πως ο 14χρονος από την Ήπειρο ήταν έτοιμος να οπλίσει το χέρι του και να πυροβολήσει μαθητές. Αυτή θα ήταν η απάντησή του στη βία, σωματική και ψυχολογική, που δεχόταν από ομάδα ανηλίκων.

Στο Star η μητέρα του 14χρονου που έψαχνε όπλα στο Telegram

«Τι κάνανε; Βρίζανε, σπρώχνανε, φτύνανε, πετούσαν κάτι προς τη μεριά του. Με τους γονείς των παιδιών που έχουν κάνει bullying στο δικό μου παιδί είμαι πολύ νευριασμένη. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ήξερα. Έβλεπα μόνο να αλλάζει το παιδί προς το κακό. Δεν έχει χαμογελάσει εδώ και 1,5 χρόνο και νόμιζα ότι είναι εφηβεία», λέει αποκλειστικά στο Star η μητέρα.

Ατέλειωτα βράδια ο 14χρονος έμενε ξύπνιος και έψαχνε στο Telegram οπλισμό και στρατιωτικό υλικό. Παράλληλα, έβλεπε εικόνες με επιθέσεις σε σχολεία στο εξωτερικό και ρωτούσε το ChatGPT πώς να πράξει. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι είχε ολοκληρωμένο σχέδιο: Είχε σκοπό να βιντεοσκοπήσει την επίθεση και μετά να παραδοθεί.

Ο ανήλικος είπε στις αρχές: «Δεν ήθελα να κάνω κακό. Να τους ρίξω στα πόδια ήθελα. Δεν είχα αποφασίσει πού θα το κάνω. Στα σχολεία ή στον δρόμο».

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποτροπή του μακελειού ξεκίνησε όταν η επιθυμία του έφτασε στο κινητό ενός άνδρα:

«Μέσω ομαδικής στο Telegram, ζητούσε να βρει όπλο. Εκεί κάποιος ρωσόφωνος ενημέρωσε ξένες Αρχές και εκείνες, με τη σειρά τους, την Αντιτρομοκρατική. Φαινόταν ότι κάθε καλοκαίρι το παιδί δεχόταν bullying εκεί που πήγαινε για παραθέριση, όπου ζούσε ο πατέρας του», τονίζει ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Η οικογένεια ζούσε για χρόνια στην Ηγουμενίτσα, όμως οι γονείς πριν από δύο χρόνια χώρισαν και το παιδί ακολούθησε τη μαμά του στα Γιάννενα. Η Εισαγγελία έχει ζητήσει τη συλλογή προανακριτικού υλικού, ενώ το παιδί παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο.

Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 23/11/2026

Telegram: Ομαδικές μετατρέπονται σε «μίνι μάρκετ» πώλησης οπλισμού

Με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό στην Ήπειρο, το Star και η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Ρίστα προσπάθησαν να διαπιστώσουν πόσο εύκολα μπορεί να βρει κάποιος οπλισμό μέσω του Telegram.

Μετά από αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων, η πλατφόρμα σε οδηγεί σε μια ανοιχτή ομαδική συνομιλία και από εκεί σε μία ακόμη. Ξαφνικά, «ανοίγει» η πόρτα ενός μίνι μάρκετ οπλισμού. Πιστόλια, αλλά και βαρύτερος οπλισμός, βρίσκονταν στη διαδικτυακή βιτρίνα, δίνοντας τη δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει ό,τι επιθυμεί.

Στη συγκεκριμένη ομάδα είχαν γίνει μέλη 42 άτομα, ενώ η γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα αραβικά.

Ο ιδρυτής του «καταστήματος» αυτού ισχυρίζεται ότι λειτουργεί νόμιμα. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν μπορεί να ισχύει, καθώς η πώληση όπλων δεν πραγματοποιείται νόμιμα με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς, η έρευνα σταμάτησε εκεί και δεν έφτασε στο επόμενο βήμα, αυτό της παραγγελίας.











