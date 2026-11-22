Πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα περιστατικό ήρθε στο φως σε πόλη της ελληνικής περιφέρειας, με «πρωταγωνιστή» έναν 14χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε βάρος συμμαθητών του, ως αντίδραση στον συστηματικό εκφοβισμό που υποστήριζε ότι δεχόταν.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας προς την ελληνική Αντιτρομοκρατική, σχετικά με ύποπτη δραστηριότητα σε λογαριασμό της πλατφόρμας Telegram. Οι σχετικές αναφορές περιείχαν ενδείξεις πρόθεσης για επίθεση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του χρήστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή της Κυριακής», οι αστυνομικοί κατέληξαν στα ίχνη του ανήλικου, ενώ από την εξέταση του κινητού του προέκυψε ότι αναζητούσε πληροφορίες για την προμήθεια όπλου, αλλά και για προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία. Φέρεται, μάλιστα, να είχε απευθύνει σχετικά ερωτήματα και στο ChatGPT.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά του και οι καταγγελίες για εκφοβισμό

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε και η ανησυχία του πατέρα του παιδιού. Ο ίδιος είχε παρατηρήσει εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του γιου του. Ο 14χρονος εμφανιζόταν απομονωμένος και ευερέθιστος, ενώ είχε αναπτύξει ιδιαίτερη προσκόλληση στο κινητό του και είχε αντιστρέψει το πρόγραμμα του ύπνου του.

Όταν ο πατέρας έμαθε ότι ο γιος του είχε δώσει χρήματα σε άνδρα που υποσχόταν να του εξασφαλίσει όπλο, αποφάσισε να απευθυνθεί μαζί του στην αστυνομία. Ο μαθητής αρχικά υποστήριξε ότι το ήθελε για σκοποβολή.

Στη συνέχεια, κατά την εξέτασή του, φέρεται να περιέγραψε περιστατικά προσβολών, ξυλοδαρμών και ταπεινωτικής συμπεριφοράς από συνομηλίκους του.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων, ενώ διατάχθηκαν κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

