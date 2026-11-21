Νέα ντοκουμέντα φέρνει στο φως απόψε το Star για τη δράση των Ρομά στα Ιωάννινα, με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, αλλά και την καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.

Ο βασικός κατηγορούμενος έφτασε στο σημείο να λέει στα θύματά του ότι παρακολουθούνται ακόμη... και από δορυφόρο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να αρπάζει τις οικονομίες τους.

Ο συγκεκριμένος άνδρας την περασμένη Τετάρτη τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης που έφτασε μέχρι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο άνδρας που οδηγούσε το μαύρο τζιπ στην καταδίωξη

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που φαίνεται σε βίντεο να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα σε νάιλον σακούλα, συνολικής αξίας 85.000 ευρώ.

Εξαπάτησε 93χρονη, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

«Με έπεισε ότι προέβαινε σε μετρήσεις ρεύματος, διότι από τη γραμμή ακούγονταν έντονοι ήχοι κάθε φορά που του έλεγα ότι πλησιάζω ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι και με προειδοποιούσε ότι θα προκληθεί πυρκαγιά. Με την αδερφή μου νιώσαμε έντονο φόβο και, ακολουθώντας τις οδηγίες του, βάλαμε σε μια νάιλον σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματα» είπε η 93χρονη.

Τα τεχνάσματα του κατηγορούμενου για να εξαπατήσει ηλικιωμένους

Ο κατηγορούμενος επιστράτευε ακόμη και... δορυφόρο για να εξαπατήσει ηλικιωμένους.

«Πήρε το κουτί με τα χρήματα και τις λίρες και μου ζήτησε να πάω στο μπάνιο να πατήσω το καζανάκι, προκειμένου ο δορυφόρος να μην τα εντοπίσει. Όταν επέστρεψα, είχε φύγει» λέει 84χρονη που έπεσε θύμα του.

Βίντεο ντοκουμέντο από τις κινήσεις του μαύρου τζιπ πριν την καταδίωξη

Το μαύρο τζιπ, στις εικόνες που εξασφάλισε το Star, αποτυπώνεται να κυκλοφορεί στα Ιωάννινα, με τους Ρομά να πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά και να στοχοποιούν ηλικιωμένους.

Συνεργός τους φέρεται να ήταν η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος. Το Star εξασφάλισε τη δήθεν καταγγελία της για κλοπή.

«Στις 17 Νοεμβρίου, στις εννιά το βράδυ, κινούμουν με το όχημά μου στην περιοχή του Ζεφυρίου, όταν ξαφνικά παρουσίασε βλάβη και έσβησε. Πήρα τα τρία ανήλικα παιδιά μου, γιατί ήταν αργά, και άφησα το όχημά μου στο σημείο, αλλά ξέχασα το κλειδί του οχήματος στη μίζα. Το πρωί, επιστρέφοντας στο σημείο, διαπίστωσα ότι το όχημα είχε κλαπεί» είπε η 24χρονη κατηγορούμενη.

Η 24χρονη, που απολογείται τη Δευτέρα, αποδείχθηκε ότι ήταν παλιά γνώριμη του οδηγού του τζιπ.