Νέο πλαίσιο λειτουργίας εφαρμόζει από τις 20 Νοεμβρίου 2026 η Airbnb, αλλάζοντας όσα μπορούν να απαιτούν οι οικοδεσπότες από τους επισκέπτες των καταλυμάτων τους.
Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις εργασίες καθαριότητας πριν από την αναχώρηση, την επιβολή προστίμων και τη διαφάνεια στους όρους διαμονής. Στόχος της πλατφόρμας είναι να περιοριστούν οι υπερβολικές απαιτήσεις και να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες τις υποχρεώσεις τους πριν ολοκληρώσουν την κράτηση.
Οι νέοι κανονισμοί επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ένα από τα συχνότερα παράπονα όσων επιλέγουν καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης: τις εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού που ορισμένοι ιδιοκτήτες ζητούν από τους επισκέπτες, ακόμη και όταν υπάρχει χρέωση καθαριότητας.
Παράλληλα, η Airbnb επιδιώκει να περιορίσει τις παρεξηγήσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, καθιερώνοντας σαφέστερους κανόνες που θα εμφανίζονται στις καταχωρίσεις των ακινήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο Νewpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.