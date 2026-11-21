Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Κνωσού, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 70χρονο άνδρα και την εξάχρονη εγγονή του, την ώρα που προσπαθούσαν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να μην αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία των δύο πεζών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ακινητοποιήσει έγκαιρα το αυτοκίνητο και να τους παρασύρει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο και συνόδευσε τον 70χρονο και την εγγονή του στα ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Η Τροχαία Ηρακλείου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.