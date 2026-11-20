Μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα έλαβε απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, o οποίος τώρα νοσηλεύεται σε κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής για να λάβει φροντίδα.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο παρουσιαστής, τα μηνύματα περιλάμβαναν εικόνες όπλων και σκοπευτών, καθώς και αναφορές σε συγκεκριμένους τύπους όπλων. Μάλιστα, υποστήριξε ότι του απευθύνθηκε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό ερώτημα, με το οποίο φέρεται να τον καλούσε να διαλέξει με ποιο όπλο θέλει να πεθάνει.

Ως αφορμή για την αντίδραση αυτή, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε την κάλυψη από την εκπομπή ενός θέματος που αφορούσε ένα βιβλίο για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το οποίο ετοίμαζε ο αδελφός της. Όπως σημείωσε, υπήρχε αντιπαράθεση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα της ηθοποιού ανάμεσα στον Γιάννη Παπαμιχαήλ και τον κ. Δελαπόρτα από τη μία πλευρά, και τον αδελφό της από την άλλη.

Παρά τη βαρύτητα όσων περιέγραψε, ο Γιώργος Λιάγκας γνωστοποίησε ότι δεν απευθύνθηκε στην Αστυνομία ούτε κατέθεσε μήνυση. Όπως είπε, εκτίμησε ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ βρισκόταν σε μια δύσκολη και ιδιαίτερη φάση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πήγα στην Αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Κατάλαβα κι εγώ ότι έχει θέμα το παιδί».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι την επόμενη μέρα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανήρτησε ένα βίντεο που ο ίδιος χαρακτήρισε δυσνόητο, ενώ λίγες μέρες αργότερα μετέβη στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν». Τέλος, σημείωσε ότι παρόμοια μηνύματα φέρεται να είχε στείλει και σε γνωστό πολιτικό, γεγονός που δημιούργησε έντονο προβληματισμό.