Υψηλών απαιτήσεων και μεγάλων διεθνών προκλήσεων είναι ο προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ο Γιώργος Παππούς εξήγησε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star τον «χάρτη» του νέου προϋπολογισμού και τι έχει αλλάξει στον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου.

Προϋπολογισμός 2027: Προβλέψεις για υψηλή ανάπτυξη αλλά και μεγαλύτερο πληθωρισμό

Βλέπουμε ότι στις προβλέψεις του προϋπολογισμού, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει αλλάξει τους στόχους, δηλαδή 2% φέτος, 2,3% το 2027, ανέφερε ο Γιώργος Παππούς.

Ανάπτυξη

2026: 2%

2027: 2,3%

Αυτό που αλλάζει υποχρεωτικά, είναι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό.

Για φέτος προβλέπεται στο 4%, με την εκτίμηση ότι θα πάει στο 2,8% το 2027, δηλαδή χαμηλότερα από αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πληθωρισμός

2026: 4%

2027: 2,8%

Προϋπολογισμός 2027: «Αγκάθι» η σταθερά υψηλή διεθνής τιμή του πετρελαίου

«Αγκάθι» είναι οι πολύ υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου: Πάνω από τα 99 δολάρια φέτος, πάνω από τα 95 δολάρια του χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο πήχης είχε μπει γύρω στα 78 δολάρια, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, τόνισε ο Γιώργος Παππούς.

Πετρέλαιο

2026: 99,3 $

2027: 95,4 $

Προϋπολογισμός 2027: Φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις ως αντίδοτο στην ακρίβεια

Ως αντίβαρο σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, ο προϋπολογισμός ενσωματώνει μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Ειδικότερα:

Αυξήσεις στις συντάξεις 2,9%

«Ψαλίδισμα» τεκμηρίων στους επαγγελματίες

Απαλλαγές φόρου για αγρότες

Φοροελαφρύνσεις για τρίτεκνους

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Αύξηση κατώτατου μισθού

Ετήσιο επίδομα 500 € στους δημοσίους υπαλλήλους

Μείωση προκαταβολής φόρου – Κατάργηση Τέλους Επιτηδεύματος

Η Επιτροπή δίνει το «πράσινο φως» στα τελικά αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης

Σημειώνεται, πως σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για το όγδοο και το ένατο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) - του κεντρικού πυλώνα του σχεδίου NextGenerationEU.

Με αυτά τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς της - συνολικού ύψους 35,95 δισ. ευρώ - , γεγονός που αντιστοιχεί στο 100% της χρηματοδότησής της από τον ΜΑΑ.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση του ΜΑΑ και καταδεικνύει τη δέσμευση της Ελλάδας για την προώθηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα 37 ορόσημα και τους 12 στόχους που προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για το όγδοο αίτημα πληρωμής, καθώς και τα 106 ορόσημα και τους 17 στόχους που προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για το ένατο αίτημα πληρωμής.

Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, η διαχείριση υδάτων και η αναδάσωση, η υγεία, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η δημόσια διοίκηση, η φορολογία, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ιδιωτικές επενδύσεις και οι υποδομές μεταφορών.

Μεταξύ των εμβληματικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο όγδοο αίτημα πληρωμής συγκαταλέγονται:

Η ενίσχυση του σιδηροδρομικού τομέα μέσω της υιοθέτησης ενός πολυετούς προγράμματος επενδύσεων και συντήρησης για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, της υπογραφής συμφωνίας βάσει επιδόσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του σιδηροδρομικού φορέα —με σαφείς στόχους για την αναβάθμιση κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας και υποδομών, τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, την ενίσχυση της ποιοτικής στελέχωσης και της εταιρικής διακυβέρνησης— καθώς και του διορισμού Τεχνικού Διευθυντή για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της εταιρείας.

Η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ελλάδας στον διαστημικό τομέα μέσω της εκτόξευσης ενός αστερισμού μικρών δορυφόρων που υποστηρίζουν την ασφαλή συνδεσιμότητα και την παρατήρηση της Γης —συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού πυρκαγιών και πλημμυρών, της θαλάσσιας επιτήρησης, καθώς και της παρακολούθησης της γεωργίας, των δασών και των υδατικών πόρων.

Η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω κουπονιών (vouchers), τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η επένδυση σε δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού, μέσω της κατάρτισης 18.000 εργαζομένων σε τομ Ενίσχυση της συμμετοχής στην καθαρή ενέργεια μέσω της δημιουργίας Μητρώου Αυτοκαταναλωτών και παροχής τεχνικής βοήθειας σε Ενεργειακές Κοινότητες.

Εκσυγχρονισμός της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με τη χρήση νέων διαδικτυακών πλατφορμών για την εγγραφή σε προσωπικό ιατρό και την παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς, καθώς και μέσω ενός νομικού πλαισίου για την ποιότητα της περίθαλψης, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή τους.

Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία μέσω του προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» (Upgrade My Home), το οποίο υποστηρίζεται από δάνεια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και συγχρηματοδοτούμενα στεγαστικά δάνεια.

Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων του προγράμματος InvestEU για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και παροχής κεφαλαίων σε καινοτόμες εταιρείες.

Στα εμβληματικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο ένατο αίτημα πληρωμής συγκαταλέγονται:

- Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο, μειώνοντας την εξάρτηση από την τοπική παραγωγή ενέργειας μέσω ορυκτών καυσίμων.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε περισσότερες από 69.000 κατοικίες —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά— με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λογαριασμών.

Η ψηφιοποίηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου σελίδων από δημόσια αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων, και η ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα συστήματα.

Η ανακαίνιση 52 νοσοκομείων και 91 κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα.

Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας μέσω της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος για τον Καρκίνο στα νοσοκομεία, της επέκτασης του δικτύου τηλεϊατρικής, της δημιουργίας Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, της αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων, καθώς και της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Η επέκταση, ανακατασκευή και αναβάθμιση οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών σε όλη τη χώρα.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε τις προκαταρκτικές της αξιολογήσεις σχετικά με την εκπλήρωση, από την πλευρά της Ελλάδας, των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για τις δύο αυτές πληρωμές, προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ).

Η Επιτροπή αυτή διαθέτει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να διατυπώσει τη γνώμη της. Οι πληρωμές προς την Ελλάδα μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν της γνωμοδότησης της ΟΔΕ και της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.