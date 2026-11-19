Σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2027 φέρνουν οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις, με χιλιάδες ιδιοκτήτες να απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για την κύρια κατοικία τους και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους να εξασφαλίζουν εκπτώσεις από 10% έως 50%. Οι ελαφρύνσεις αφορούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, με βασικούς ωφελούμενους τους κατοίκους μικρών οικισμών, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τις οικογένειες με παιδιά και τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών.
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