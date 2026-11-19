Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε αγροτική περιοχή του Λασιθίου είχε ως αποτέλεσμα ένας 27χρονος να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα. Ο νεαρός τραυματίστηκε βαριά ενώ επιχειρούσε να κάψει κλαδιά σε περιοχή κοντά στις Λίμνες Αγίου Νικολάου και υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τετάρτη 18/11, νωρίς το μεσημέρι, σε αγροτική έκταση στο χωριό Λίμνες, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι. Ο 27χρονος χρησιμοποιούσε βενζίνη προκειμένου να ενισχύσει την καύση των κλαδιών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το εύφλεκτο υγρό κατέληξε πάνω στο σώμα του, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Από τη φωτιά ο νεαρός υπέστη σοβαρά εγκαύματα, κυρίως στο πρόσωπο, τον λαιμό και το στήθος. Παράλληλα, οι γιατροί διαπίστωσαν και έγκαυμα στο αναπνευστικό.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα στη διασωλήνωσή του. Μετά την εκτίμηση των γιατρών στο νοσοκομείο της Κρήτης, αποφασίστηκε ότι ο 27χρονος έπρεπε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία. Έτσι οργανώθηκε η αεροδιακομιδή του, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (19/11).

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε τελικά στο ΚΑΤ, όπου και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι πληροφορίες από το περιστατικό δείχνουν ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς τα εγκαύματα χαρακτηρίζονται βαριά και αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία του σώματος.



