Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις! Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.



Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Όταν δύο άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά, όλα μπορούν να συμβούν! Μια ματιά, ένα χαμόγελο, μια αμήχανη στιγμή ή μια απρόσμενη εξομολόγηση αρκούν για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα. Απόψε, στο εστιατόριο του First Dates, η αυτοπεποίθηση συναντά τη συστολή, το χιούμορ μπλέκεται με τον ρομαντισμό και έξι άνθρωποι αφήνονται στη μαγεία της πρώτης γνωριμίας!



Η Έλενα είναι πρωταθλήτρια στο bodybuilding, λατρεύει τη θάλασσα και είναι μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει και πώς να το διεκδικεί! Στο ερωτικό της βιογραφικό έχει έναν γάμο που διήρκεσε μόλις δύο ώρες, αποδεικνύοντας πως δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί. Θα καταφέρει ο γοητευτικός Αντώνης να της κλέψει την καρδιά ή το ραντεβού τους θα αποδειχθεί εξίσου σύντομο με τον γάμο της;



Από τον Βόλο έρχεται ο Δημήτρης, αγρότης στο επάγγελμα, με ανεβασμένη διάθεση και μαύρα γυαλιά! Στο εστιατόριο του έρωτα θα συναντήσει την όμορφη αλλά ντροπαλή Καλλιόπη, η οποία, παρά τον πρόσφατο χωρισμό της, δηλώνει έτοιμη να ερωτευτεί ξανά! Και οι δύο αγαπούν τις μεγάλες σχέσεις, αλλά θα καταφέρουν να βρουν τον κοινό τους ρυθμό και να ανακαλύψουν αν υπάρχει ανάμεσά τους η απαραίτητη χημεία;



Έναν χρόνο μετά την τελευταία της σχέση, η γοητευτική Σωτηρία αποφασίζει να αφήσει πίσω το άγχος και να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον έρωτα. Απέναντί της θα βρεθεί ο Γιάννης, ένας άντρας με ρομαντική ψυχή, που μάλιστα έχει και τα γενέθλιά του! Η γνωριμία τους ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θα εξελιχθεί, άραγε, το πρώτο τους ραντεβού στο πιο όμορφο δώρο γενεθλίων;



Τρεις διαφορετικές γνωριμίες, τρεις ιστορίες γεμάτες προσδοκίες. Στο First Dates άλλωστε ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γεννηθεί ο έρωτας!



Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.



Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα

του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.



Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!



Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!



Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!



Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό

μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».



First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



#FirstDatesGR #StarChannelTV

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