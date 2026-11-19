Η Nova συγκαταλέγεται στις 53 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν ως “The Most Sustainable Companies in Greece 2026”, ενώ συνυπέγραψε τη Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας και συμμετείχε στον διάλογο για τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας

Με προτεραιότητες την προσβάσιμη συνδεσιμότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, η Nova συνδέει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την επιχειρηματική της στρατηγική. Η ένταξή της στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2026” αποτελεί αναγνώριση αυτής της πορείας.

Η τελετή αναγνώρισης των “The Most Sustainable Companies in Greece 2026” πραγματοποιήθηκε στο Leading Forward Annual Summit της QualityNet Foundation, στις 9 Νοεμβρίου 2026. Η αξιολόγηση ανέδειξε μεταξύ των δυνατών σημείων της Nova τη διαφάνεια στην πληροφόρηση βιωσιμότητας, τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την επιχειρηματική ηθική.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Nova συνυπέγραψε τη Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο δέκα αρχών που συνδέει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, προωθώντας ένα βιώσιμο και ανθεκτικό παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο.

Παράλληλα, η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, συμμετείχε στο πάνελ “Leading the Transformation”, αναδεικνύοντας τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τη συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και έναν καταλύτη για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Στη Nova, οι στρατηγικοί μας στόχοι συνδέονται με την προσβάσιμη συνδεσιμότητα, την εμπειρία του πελάτη, την κλιματική ανθεκτικότητα του δικτύου, την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και των δεξιοτήτων τους. Οι δύο διακρίσεις αναγνωρίζουν την προσπάθειά μας και ενισχύουν τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση. Με τη συνυπογραφή της Χάρτας Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας συμμετέχουμε ενεργά στη συλλογική προσπάθεια να συνδέσουμε την τεχνολογία και την ανάπτυξη με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.»

Αξιολόγηση EcoVadis 2026 | Bronze Medal

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Nova παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της, όπως αποδεικνύεται και από την αξιολόγηση EcoVadis του Απριλίου 2026, όπου έλαβε το Bronze Medal, διάκριση που απονέμεται στο κορυφαίο 35% των εταιρειών που αξιολογούνται για τις επιδόσεις τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παράλληλα, κατατάχθηκε στο κορυφαίο 10% των εταιρειών του κλάδου των τηλεπικοινωνιών για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και στο κορυφαίο 13% του κλάδου συνολικά. Η αξιολόγηση καλύπτει το περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, την επιχειρηματική ηθική και τις βιώσιμες προμήθειες.

Με την ενεργή συμμετοχή της στην πρωτοβουλία Leading Forward, η Nova επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών υποδομών ως μοχλών βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία.