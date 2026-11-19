Από τον ελληνικό στον αμερικανικό «Τροχό της Τύχης» ταξίδεψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ζώντας μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αγαπημένος παρουσιαστής του Star βρέθηκε στο πλατό του θρυλικού «Wheel of Fortune», γνώρισε από κοντά την αμερικανική παραγωγή και συνάντησε δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης, τον Ryan Seacrest και τη Vanna White.

Η επίσκεψή του στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας, αποτέλεσε για τον ίδιο μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την ελληνική εκδοχή του παιχνιδιού, η οποία προβάλλεται για 13η σεζόν από το Star.

«Συγκλονιστική εμπειρία το να βρίσκεσαι στον χώρο της εργασίας σου, αλλά στην original εκδοχή του, διότι μιλάμε για ένα τηλεπαιχνίδι 50 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπροστά σε 10 εκατομμύρια τηλεθεατές. Είναι κάτι το οποίο δεν ονειρεύτηκα ποτέ επαγγελματικά, και για μένα είναι μια επαγγελματική καταξίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά όπως θα δείτε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Όπως αποκάλυψε, πίσω από την αμερικανική παραγωγή βρίσκεται μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, καθώς συνολικά 106 άτομα εργάζονται για την πραγματοποίηση του παιχνιδιού.

«Το να εργάζονται πάνω από 100 άτομα, 106 για την ακρίβεια, στην παραγωγή του Τροχού της Τύχης, είναι λίγο έκπληξη σαν νούμερο όταν το ακούς, αλλά όταν συνειδητοποιείς τα μεγέθη, λες “μάλλον είναι η σωστή αναλογία”», είπε.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο πλατό του αμερικανικού «Wheel of Fortune»

Λίγο πριν από το φινάλε, ο Ryan Seacrest, που βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης από το 2024, τον υποδέχτηκε μαζί με τη Vanna White, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής από το 1982.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης γνώρισε από κοντά τους συντελεστές και την εντυπωσιακή παραγωγή του παιχνιδιού, ενώ είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την ελληνική εκδοχή και την ονομασία της, εξηγώντας πως ο «Τροχός της Τύχης» παραπέμπει στη θεά Τύχη της ελληνικής μυθολογίας.

Η ανάρτηση του Πέτρου Πολυχρονίδη: «Έζησα την πιο σημαντική επαγγελματική μου στιγμή»

Ο παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί και με τους διαδικτυακούς του φίλους τη χαρά του για αυτή τη συνάντηση, δημοσιεύοντας μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Όπως έγραψε, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα βρεθεί καλεσμένος στην αμερικανική εκδοχή του παιχνιδιού, δίπλα σε τόσο σημαντικά τηλεοπτικά πρόσωπα.

«Και κάπως έτσι έζησα την πιο σημαντική επαγγελματική μου στιγμή. Μια στιγμή που ποτέ δεν είχα καν φανταστεί. Καλεσμένος στον προπάτορα των Τροχών της Τύχης παγκοσμίως, τον αμερικανικό!

Με το άγχος στα ύψη, μπροστά στους δέκτες 8 εκατομμυρίων τηλεθεατών, δίπλα στον χολιγουντιανό Ryan Seacrest και τη θρυλική Vanna White, να εκπροσωπώ το Star και τον ελληνικό Τροχό, ως μία από τις μακροβιότερες διεθνείς εκδοχές του παιχνιδιού.

Κουβάλησα μέσα μου ως εκεί τους δεκάδες συνεργάτες μου, από την παραγωγή μέχρι το τμήμα καθαριότητας, που για 13 σεζόν φροντίζουν ώστε να παρουσιάζουμε καθημερινά ένα όμορφο, τηλεοπτικό οικογενειακό πρόγραμμα στους Έλληνες τηλεθεατές.

Σας ευχαριστώ όλους. Η τιμή ανήκει σε εσάς!».

Η ανακοίνωση του Star για την ξεχωριστή εμφάνιση

Με αφορμή αυτή τη σημαντική τηλεοπτική συνάντηση, το Star εξέδωσε δελτίο Τύπου, αναδεικνύοντας τη σημασία της επίσκεψης του Πέτρου Πολυχρονίδη στην αμερικανική παραγωγή και τη διαχρονική επιτυχία του παιχνιδιού σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Τροχός της Τύχης μπορεί να… γυρίζει σε διαφορετικές ηπείρους και χώρες, όμως η αγάπη του κοινού για το παιχνίδι δεν γνωρίζει σύνορα και είναι παντού ίδια!

Γιατί ο Τροχός της Τύχης δεν έχει ηλικία! Είναι διαχρονικός! Ανανεώνεται, εξελίσσεται, κερδίζει συνεχώς νέους, φανατικούς φίλους και για αυτό αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο!»

Η πρωτότυπη αμερικανική εκπομπή παράγεται από τα Sony Pictures Television Studios και διανέμεται από την Paramount Global Content Distribution, η οποία διαθέτει και τα δικαιώματα του format.

Για τον Πέτρο Πολυχρονίδη, πάντως, αυτή η επίσκεψη ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια τηλεοπτική εμφάνιση στο εξωτερικό. Ήταν μια ξεχωριστή αναγνώριση της δικής του διαδρομής, αλλά και της δουλειάς ολόκληρης της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τον ελληνικό «Τροχό της Τύχης» εδώ και 13 σεζόν τον οποίο παρακολουθούμε καθημερινά στις 18.25 μέσα από τη συχνότητα του Star.