Ηλίας Βαλάσης: Το μυστικό του γάμου του με τη σύζυγό του, Δώρα- Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο Happy Day 19/11/26

Ο Ηλίας Βαλάσης δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας τουλάχιστον 20 χρόνια από όταν συμμετείχε στο πρώτο reality επιβίωσης, Survivor, το 2003. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι αυτή η συμμετοχή ίσως του «κόστισε» για δύο λόγους. Πρώτον, απομακρύνθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό όπου υπηρέτησε επί 17 χρόνια στα ΟΥΚ και δεύτερον, βρήκε εμπόδια και κλειστές πόρτες στο θέατρο, εξαιτίας της συμμετοχής του στο παιχνίδι, όπως έχει πει ο ίδιος.

Φαίνεται όμως πως ο Ηλίας Βαλάσης είναι ένας αληθινός Survivor της ζωής. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον ηθοποιό, που φέτος υποδύεται τον Αργύρη στη σειρά «Μια γυναίκα», κάνοντας μια αναδρομή στην πολυτάραχη αλλά σπουδαία διαδρομή του μέχρι να καταφέρει να αγγίξει το όνειρό του: την υποκριτική.

Ο Ηλίας Βαλάσης στον ρόλο του Αργύρη στη σειρά «Μια γυναίκα»

Ηλίας Βαλάσης: Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Έζησε για ένα διάστημα στη Βάρη και τη Βάρκιζα , πριν μεγαλώσει στο νησί της Λήμνου

, πριν μεγαλώσει στο νησί της Μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα του, με την οποία είχε μια συγκρουσιακή σχέση μέχρι λίγο πριν το τέλος της ζωής της

«Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση. Πριν από πέντε μήνες έπαθε καρκίνο, στο κεφάλι, στους πνεύμονες. Ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια να μου πει “θα με βοηθήσεις;”. Μια γυναίκα που, στην πραγματικότητα, ήταν απούσα όλα αυτά τα χρόνια. Πέντε μήνες στο σπίτι, ξεσκ…τίζοντάς την, ξέρετε ότι, τον άνθρωπο που μισούσα πιο πολύ στη ζωή μου, τον αγάπησα στο τέλος. Ξέρετε γιατί; Γιατί η ταπείνωση είναι αυτή που φέρνει την ανύψωση στην ψυχή. Ταπεινώθηκα, αναγκάστηκα να περιθάλψω τον άνθρωπο που σιχαίνομαι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τρίφτηκε τόσο πολύ η ψυχή μου που όχι μόνο δεν τη μισούσα πια, αλλά την αγάπησα στο τέλος. Κι έφυγε με πολλά δάκρυα που ήταν η συγγνώμη της και η συμπεριφορά η δική μας ήταν η δική μου συγγνώμη», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Ποιος είναι πρωινιάτικα».

Ηλίας Βαλάσης- Ανθή Σαββάκη στη βραδιά φίλων για τον «Άγριο Σπόρο», τον Οκτώβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η κακοποίηση που βίωσε ως παιδί

«Είμαι ένα κακοποιημένο παιδί, είμαι από μηδέν, όχι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι που υπήρξαν γύρω μου. Σε ένα σχολείο που ήμασταν 150 παιδιά, τα 120 ήταν στην ίδια φάση με εμένα. Γιατί να υπάρχει συγκάλυψη στην οικογένεια;», είχε πει στο Happy Day, το 2021.

Την ίδια χρονιά είχε αναφερθεί στο θέμα μιλώντας στην εκπομπή Πάμε Δανάη, παραδεχόμενος ότι έφυγε από το σπίτι του σε μικρή ηλικία. «Την εποχή που ήμουν μικρός η κοινωνία θεωρούσε την παιδική κακοποίηση μια πραγματικότητα, όχι κάτι ξεχωριστό. Είμαστε ακόμα και σήμερα μια αμόρφωτη κοινωνία. Επειδή δεν έχουμε αληθινές αρχές, την αμορφωσιά αυτή τη βγάζουμε στα παιδιά μας», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στα 12 του έκανε δύο δουλειές

«Έχω ζήσει από μικρός στη λάσπη της ζωής. Στα 12 μου δούλευα σε μπουζούκια. Αναγκαστικά περνάνε τα πάντα από μπροστά σου. Το θέμα είναι τι επιλογή θα κάνεις και πόσο τυχερός είσαι», είχε εξομολογηθεί στο Πάμε Δανάη.

Υπήρετησε ως βατραχάνθρωπος των ΟΥΚ επί 17 χρόνια

επί 17 χρόνια Συμμετείχε στο πρώτο Survivor, το 2003

Απομακρύνθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, την ίδια χρονιά

Με προτροπή της συζύγου του, ακολούθησε το όνειρό του: την υποκριτική

Φοίτησε στη Δραματική σχολή Θέατρο των Αλλαγών και παρακολούθησε τα σεμινάρια υποκριτικής της Ελένης Σκότη (Studio ΝΑΜΑ) στο θέατρο Επί Κολωνώ, βασισμένα στο σύστημα του Στανισλάφσκυ

και παρακολούθησε τα σεμινάρια υποκριτικής της βασισμένα στο σύστημα του Στανισλάφσκυ Το θέατρο ξεκίνησε το 2012 όμως χρειάστηκαν 14 χρόνια για να καθιειρωθεί ως δραματικός ηθοποιός

Ηλίας Βαλάσης- Γιώργος Πυρπασόπουλος στην παράσταση Αξύριστα Πηγούνια, το 2020 / NDP

«Μου έκλεισε πόρτες στο θέατρο η συμμετοχή στο Survivor... Στην Ελλάδα στιγματίζεσαι. Στο θέατρο με κοίταζαν σαν τράγο», είχε πει σε συνέντευξή του στη Super Κατερίνα, τον Νοέμβριο του 2024. «Ως ηθοποιός έκανα 14 χρόνια για να καταφέρω να κάνω κάτι. Αρκετός κόσμος ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη, ακόμα και από κανάλια», είχε πει στην εκπομπή Πάμε Δανάη!, τον Μάρτιο του 2025.

Έχει συμμετάσχει στις θεατρικές παραστάσεις: «Οι Τρεις Αδελφές» (2012), «Λάσσυ» (2013), «Άγριος Σπόρος» (2015–2018 & 2025), «Αξύριστα Πηγούνια» (2019–2023), «Μαθήματα Κωμωδίας» (2021), «Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδηλάκης» (2022–2023), «Ο Γάμος» (2022–2023), «ΛΑΒ (Luv)» (2024) και «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση» (2026)

«Οι Τρεις Αδελφές» (2012), «Λάσσυ» (2013), «Άγριος Σπόρος» (2015–2018 & 2025), «Αξύριστα Πηγούνια» (2019–2023), «Μαθήματα Κωμωδίας» (2021), «Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδηλάκης» (2022–2023), «Ο Γάμος» (2022–2023), «ΛΑΒ (Luv)» (2024) και «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση» (2026) Στην τηλεόραση, έχει εμφανιστεί στις σειρές: «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» (2022–2023), «Το Προξενιό της Ιουλίας» (2023–2024), «Άγιος Έρωτας» (2024–2025), «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (2025–2026) και «Μια Γυναίκα» (2026).

Ο ρόλος του Ζαφείρη στη σειρά «Το Προξενιό της Ιουλίας» ήταν εκείνος που τον έκανε ευρέως γνωστό και αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό ως ηθοποιό, ανοίγοντας τον δρόμο για πρωταγωνιστικούς ρόλους στην τηλεόραση.

Ο Ηλίας Βαλάσης στον ρόλο του Ζαφείρη στη σειρά «Το Προξενιό της Ιουλίας»

Bραβείο καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον «Άγριο Σπόρο»

Ο σημαντικότερος ίσως σταθμός στη θεατρική του καριέρα ήταν ο ρόλος του στην παράσταση «Άγριος Σπόρος» (2015-2018). Για την ερμηνεία του στο έργο του Γιάννη Τσίρου (σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη) τιμήθηκε με βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού All4fun. Η μεγάλη επιτυχία της παράστασης οδήγησε στην επανάληψή της και το 2025 στο Θέατρο Μικρό Χορν.

Ηλίας Βαλάσης με το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Με τη σύζυγό του, Δώρα, είναι παντρεμένοι από το 2014. Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: δύο αγόρια ηλικίας 11 και 9 ετών σήμερα κι ένα κορίτσι, που είναι 3 ετών

Ηλίας Βαλάσης με τη σύζυγό του, Δώρα στην επίσημη πρεμιέρα "Αξύριστα Πηγούνια", τον Ιανουάριο του 2020/ NDP

Επίσης, διδάσκει θεατρική αγωγή

Ηλίας Βαλάσης: Τα 17 χρόνια ως βατραχάνθρωπος των ΟΥΚ & ο θάνατος του κολλητού του

Το υδάτινο στοιχείο που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των παιδικών του χρόνων στη Λήμνο αλλά και η ανάγκη να ανήκει σε μια αληθινή οικογένεια τον οδήγησαν να καταταγεί στις Ειδικές Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και να υπηρετήσει ως υπαξιωματικός και εκπαιδευτής στην Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών για 17 χρόνια.

Ακολούθησε η συμμετοχή του στο Survivor, το 2003, με σκοπό να βοηθήσει οικονομικά έναν φίλο του που είχε μεγάλη ανάγκη. Πίστευε πως η εκπαίδευση και η αντοχή που είχε λόγω της δουλειάς του σε σκληρές συνθήκες, θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν το έπαθλο. Τελικά, η συμμετοχή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από τη μονάδα.

Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει πως τότε είχε χάσει 32 κιλά σε 50 μέρες λόγω υποσιτισμού και πως είχε λάβει μόνο 1.000 ευρώ από το ριάλιτι.

Πέρα από το τυπικό σκέλος της απομάκρυνσής του από τα ΟΥΚ, ο Ηλίας Βαλάσης έχει εξηγήσει πως ψυχολογικά είχε αρχίσει να «λυγίζει» από τις τραγωδίες εν ώρα υπηρεσίας, γεγονός που τον έκανε να αποδεχτεί το τέλος της καριέρας του στο σώμα.

«Ήταν συγκλονιστική εμπειρία μέχρι που ήρθε ο πρώτος θάνατος. Θάνατος συναδέλφου. Μετά ήρθε ο δεύτερος, μετά ήρθε μία αναπηρία, μετά μία δεύτερη... Σκοτώθηκε ο κολλητός μου, στα χέρια μου ξεψύχησε. Από λάθος χειρισμό του αλεξίπτωτου, μπροστά στα μάτια όλων μας», είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2023, στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Βαλάσης: Η γνωριμία με τη γυναίκα του, το τροχαίο που τους άλλαξε τη ζωή και τα τρία παιδιά

Ο ηθοποιός γνώρισε τη σύζυγό του, Δώρα, όταν την είδε μια φορά στον δρόμο κι έκανε τον σταυρό του. Το συγκλονιστικό συνέβη όμως τη μέρα που το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει και είχε ένα τροχαίο με το μηχανάκι.

«Στο ατύχημα εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνω. Τότε ήμασταν μαζί, αλλά εκείνη την ημέρα είπαμε χωρίζουμε. Ήμασταν με το μηχανάκι και εγώ έσπασα 16 πλευρά. Είχαμε μετωπική σύγκρουση. Όταν την είδα στο πάτωμα, είπα ότι αν δεν ζήσει, θα αυτοκτονήσω. Τα έβαλα με τον Θεό. Ήταν 16 μέτρα πιο πέρα από εμένα. Όταν την πλησίασα, σηκώθηκε, τινάχτηκε και μου είπε “είσαι καλά;”. Όταν το άκουσα αυτό, είπα θα την παντρευτώ και θα κάνουμε παιδιά. Ήθελε ο θεός να με χαστουκίσει άσχημα για να συνειδητοποίσω αυτό που έχω», είχε περιγράψει στη Super Kατερίνα, τον Δεκέμβριο του 2025.

Παντρεύτηκαν το 2014 κι απέκτησαν τρία παιδιά: δύο γιους 11 και 9 ετών και μια κόρη 3 ετών.

Ο Θεός είναι το μυστικό στον γάμο μου με τη γυναίκα μου

«Ξέρεις, οι άνθρωποι, τα ζευγάρια έχουν απόλυτο εγωισμό, ιδιοτέλεια, εγωκεντρισμό και αντιμετωπίζουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που αυτοί σκέφτονται. Ξέρεις, όταν είναι ερωτευμένοι τα κρατάνε αυτά πίσω. Όταν έρθει ο γάμος, ξαφνικά όλα αυτά βγαίνουν μπροστά τα εγώ μας. Εγώ θέλω να έχω το ποτήρι εδώ και θέλω να το έχεις εκεί. Και όλα από αυτό ξεκινάνε. Αδιανόητα προβλήματα και αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Εμείς έχουμε κοινό πνευματικό. Πηγαίνουμε στον κοινό πνευματικό μας, παραθέτουμε τα προβλήματα μας εκεί και αυτός μας δίνει τη λύση και όποια λύση κι αν δώσει, ακόμα και αν αυτή δεν μας συμφέρει, λέμε ναι. Να είναι ευλογημένο και προχωράμε τη ζωή μας και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα μας πια τα αφήνουμε πάνω και λέμε "Κανόνισε τα εσύ" και είναι πολύ έξυπνο αυτό», παραδέχτηκε σήμερα στην εκπομπή Happy Day.

Στην παράσταση «Σκρουτζ - Τα μαγικά Χριστούγεννα» στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος στο Θέατρο Βέμπο, παίζουν και τα παιδιά του. «Είναι μαγικό! Έχω πολύ λίγο χρόνο με τα παιδιά μου κι ο χρόνος που έχουμε είναι ποιοτικός».

Hλίας Βαλάσης: Η ακράδαντη πίστη του στον Θεό

Ο Ηλίας Βαλάσης έχει μιλήσει ανοιχτά για τη βαθιά πίστη του στον Χριστό. Έχει περιγράψει τη σχέση του με τον Θεό ως πηγή ζωής και εσωτερικής ισορροπίας από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα.

Ο ηθοποιός έχει αναφέρει ότι η πίστη του γεννήθηκε στο δημοτικό, χωρίς να του τη διδάξει κανείς. «Από τον Θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για μένα», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.