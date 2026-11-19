Σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλειά του και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που άφησε πίσω του. Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στην Κατερίνα Σουλιώτη, περιγράφοντας τη δύσκολη διαδικασία συγκέντρωσης των προσωπικών αντικειμένων του αγαπημένου της αδελφού από το σπίτι του.

Όπως εξομολογήθηκε, πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες εμπειρίες που έχει βιώσει, καθώς καλείται να συγκεντρώσει σε κούτες όλα όσα συνθέτουν την καθημερινότητα και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.

«Τι να σου πω, Κατερίνα μου; Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Ό,τι πιο δύσκολο. Μαζεύω όλη τη ζωή του αδερφού μου σε κούτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κάποια από τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή να αξιοποιηθούν μέσα από δημοπρασία ή για κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε πως είναι ακόμη νωρίς για τέτοιες αποφάσεις.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σου πω. Έχουμε κάποια σχέδια, αλλά θα το δούμε εν καιρώ αυτό», είπε, ενώ διευκρίνισε πως η οικογένεια δεν έχει προγραμματίσει ακόμη τη μετακόμιση, καθώς βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης και διαχωρισμού των πραγμάτων.

Το κομποσκοίνι που κράτησε από τον αδελφό της

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αποκάλυψή της για το προσωπικό αντικείμενο του Γιώργου Μαζωνάκη που επέλεξε να κρατήσει ως ενθύμιο. Όπως είπε, όλα τα μέλη της οικογένειας διάλεξαν κάτι δικό του, με την ίδια να επιλέγει ένα από τα κομποσκοίνια του.

Η συζήτηση στράφηκε και στη βαθιά πίστη του τραγουδιστή στον Θεό, με τη Μαρία να εξηγεί πόσο σημαντική ήταν για εκείνον σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η Μαρία κράτησε ένα από τα κομποσκοίνια του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη

«Η πίστη του στον Θεό ήταν το στήριγμά του, Κατερίνα μου. Ήταν ο σύντροφός του σε όλη του τη ζωή. Έτσι ήταν από μικρός», ανέφερε.

«Δεν έχουμε ακούσει ακόμα ένα συγγνώμη»

Η αδελφή του τραγουδιστή αναφέρθηκε και στις δύσκολες συνθήκες γύρω από τον θάνατό του, καθώς και σε όσα έχουν ακουστεί σχετικά με τους γιατρούς και τη νοσηλεία του. Όπως εξομολογήθηκε, η οικογένεια δεν έχει καταφέρει ακόμη να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, ενώ περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, Κατερίνα μου, ακόμα. Και δεν έχουμε ακούσει και ένα “συγγνώμη”, όχι μόνο από εμάς, από την οικογένεια. Από όλους σας. Δεν πήραν μόνο τον δικό μας Γιώργο, πήραν και τον δικό σας, όλου του κόσμου, όλης της Ελλάδας. Και ένα “συγγνώμη” δεν έχουμε ακούσει ακόμα», είπε με συγκίνηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του, Βάσω & Μαρία / ndp

Όταν ρωτήθηκε τι περιμένει από τη Δικαιοσύνη, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Αυτό που λέει η δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Την αλήθεια».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για το μνήμα του τραγουδιστή, βάζοντας τέλος στα σχετικά ερωτήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

«Ήταν το φως μου ο Γιώργος»

Λίγο πριν ολοκληρώσει τη συζήτησή της με την Κατερίνα, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε για τον αδελφό της, με τον οποίο είχε μεγαλώσει και μοιραζόταν μια ιδιαίτερα στενή σχέση.

Η περιγραφή της ήταν λιτή, αλλά γεμάτη συναίσθημα, καθώς θυμήθηκε τον άνθρωπο που ήταν πάντα δίπλα της και που αποτελούσε πηγή χαράς στη ζωή της.

«Ήταν ο μεγάλος μου αδερφός. Ήταν αυτός που με έκανε να γελάω, ήταν αυτός που με έκανε να διασκεδάζω. Ήταν... ήταν το φως μου, ο Γιώργος», είπε, εμφανώς συγκινημένη.