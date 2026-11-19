Το έργο που απέσπασε τρία βραβεία (2ης Καλύτερης Παράστασης. Πρωτότυπης Μουσικής και Πρωτότυπου Θεατρικού έργου) στο 4ο BE-HIVE THEATRE FESTIVAL 2026 παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ από τις 29/11/2026 και κάθε Κυριακή στις 21:15

Ένα σκοτεινό, πολυφωνικό, ψυχολογικό δράμα που εστιάζει στην αόρατη βία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον εσωτερικευμένο τρόμο που παραλύει την ανθρώπινη ύπαρξη. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Σοφία, μια χαρισματική πρώην δασκάλα, η οποία οδηγήθηκε στη σταδιακή εγκατάλειψη της εργασίας, των ονείρων και της προσωπικής της ταυτότητας, προκειμένου να υποταχθεί στους άκαμπτους κανόνες και στον απόλυτο έλεγχο του αυταρχικού συζύγου της.

Μέσα από μια πρωτοποριακή δομή παράλληλων και τεμνόμενων μονολόγων, τρεις γυναίκες συνυπάρχουν σε έναν ενιαίο, υπερβατικό σκηνικό χρόνο.

Το έργο ξετυλίγει με χειρουργική ακρίβεια τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής χειραγώγησης, αναδεικνύοντας πώς ο φόβος ακυρώνει τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα ένστικτα, μετατρέποντας το θύμα σε τραγικό συμμέτοχο της ίδιας του της καταστροφής.

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Θοδωρής Ελευθεριάδης

Σκηνικά/Κοστούμια: Ρένα Σανταμούρη

Video/Φωτογραφίες : Βασίλης Χρηστίδης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Ζέρβας

Μουσική: Γιάννης Τσούτσιας

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Θοδωρής Ελευθεριάδης

Εκτέλεση Παραγωγής: Medea Pictures

Παίζουν:

Ματουάλι Κουτουλάκη

Άννα Ρουσάλη

Άλκηστις Παναγίδου

Μουσικός επί σκηνής:Γιάννης Τσούτσιας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Γενική Είσοδος: €15

Μειωμένο: €13, (Φοιτητικό, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+)

Ομαδικό: (5+εισιτήρια) €12

Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ, ΑΝΕΡΓΩΝ.: €5 κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων.

Διάρκεια παράστασης: 60’ χωρίς διάλειμμα

Σημαντική σημείωση:

Μετά την έναρξη της παράστασης ο διοργανωτής δεν επιτρέπει την είσοδο σε αργοπορημένους θεατές. Οι αργοπορημένοι θεατές που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά εισιτηρίων σε άλλη ημερομηνία. ετοίμασε μου καλύτερα το δελτίο τύπου της παράστασης Οι καλοί σύντροφοι και πες μου αν λείπουν στοιχεία για να είναι ολοκληρωμένο

Θέατρο Δρόμος | Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη, Τ.Κ.