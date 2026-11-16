Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Ο γάμος στην Ιταλία, τα παιδιά και η συνεργασία με την Άννα Βίσση

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Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δήμητρα Κούστα: Το Βιογραφικό Της Επιχειρηματία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Κούστα, γεννημένη το 1992, είναι επιχειρηματίας και συνεργάτιδα της Άννας Βίσση.
  • Είναι παντρεμένη με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και έχουν τρία παιδιά.
  • Συνεργάζεται με την Άννα Βίσση στη D&A Productions και τη Vission Music, διαχειριζόμενη καλλιτεχνικά projects.
  • Έχει ενεργό ρόλο στην επαναλειτουργία του Αθηνών Αρένα.
  • Είναι γνωστή για το στιλ της και προτιμά να αποφεύγει την υπερπροβολή στα social media.

Η Δήμητρα Μέρμηγκα-Κούστα είναι τον τελευταίο καιρό μία από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες στη δημόσια σφαίρα, έχοντας καταφέρει να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από την κοσμική της ζωή στην επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία της με την Άννα Βίσση

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα - Το βιογραφικό της 

  • Γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1992, είναι 34 ετών κι ανήκει στο ζώδιου του Κριού.
  • Μεγάλωσε σε οικογένεια που είχε επαφή με τον χώρο της τέχνης, καθώς ο πατέρας της δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην Τήνο, όπου διατηρούσε γκαλερί. 
  • Έχει δύο αδερφές, την Άννα και τη Χριστίνα. Η Χριστίνα Μέρμηγκα ασχολείται, επίσης, ενεργά με τον χώρο της τέχνης και το art advisory.
  • Μόλις αποφοίτησε από το Λύκειο, σπούδασε Ιστορία της Τέχνης σε γνωστό αμερικανικό κολλέγιο στην Αθήνα. 
  • Είναι παντρεμένη με τον Έλληνα εφοπλιστή Γιάννη Κούστα. Παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2018 στη βίλα Tritone στο Σορέντο της Ιταλίας.Ο γάμος τους αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, με καλεσμένους από τον διεθνή επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο. Στο wedding party είχε τραγουδήσει και ο Αντώνης Ρέμος.
  • Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Δύο κόρες, την Κατερίνα και τη Στεφανία, και έναν γιο τον Ιωάννη τζούνιορ.

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Επιχειρηματική δραστηριότητα & κοσμική παρουσία

Η σύγχρονη επαγγελματική της ταυτότητα είναι συνδεδεμένη με την Άννα Βίσση. Μία γνωριμία στο καμαρίνι της τραγουδίστριας εξελίχθηκε σε μία βαθιά φιλία, που επισφραγίστηκε με κουμπαριά, αφού η «απόλυτη« βάφτισε τον γιο της Δήμητρα Κούστα. Η βάπτιση είχε γίνει στη Σύμη.

Ακολούθησε μια δυναμική επιχειρηματική συμμαχία. Οι δύο γυναίκες ίδρυσαν από κοινού την εταιρεία παραγωγής D&A Productions και τη δισκογραφική εταιρεία Vission Music. 

Η Δήμητρα Κούστα έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη διαχείριση και την εξέλιξη των καλλιτεχνικών projects της κορυφαίας ερμηνεύτριας, συνδυάζοντας την αισθητική της κατάρτιση με ένα «φρέσκο» επιχειρηματικό όραμα.

Η έδρα των επιχειρήσεών τους είναι η Λεμεσός της Κύπρου και η Αθήνα, ωστόσο και οι δύο λατρεύουν τα ταξίδια.

Η 34χρονη επιχειρηματίας όποτε βρίσκει ευκαιρία οργανώνει οικογενειακές απόδρασεις σε προορισμούς του εξωτερικού. Μεγάλο μέρος των διακοπών της το περνάει παρέα πια και με την  Άννα Βίσση. Στο Instagram έχουμε δει αρκετές φωτογραφίες από τις εξορμήσεις τους, από την Ιταλία μέχρι τις Φιλιππίνες και από το Μαρόκο έως τη Νέα Υόρκη. 

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Το επιχειρηματικό δίδυμο έχει κι άλλο project σε εξέλιξη και αναφερόμαστε στο Αθηνών Αρένα. Ο χώρος πέρασε στην ιδιοκτησία του Γιάννη Κούστα, ενώ η Δήμητρα Κούστα έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της επαναλειτουργίας του.

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Προσωπικό στιλ

Θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες, με ιδιαίτερη προτίμηση σε διεθνείς οίκους υψηλής ραπτικής όπως Chanel, Dior, Valentino και Schiaparelli, δίνοντας συχνά το «παρών» στις εβδομάδες μόδας ανά τον κόσμο. 

Δήμητρα Κούστα: Η ηλικία, οι σπουδές, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις

Αποφεύγει συστηματικά τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τις δηλώσεις στις κάμερες και την υπερπροβολή στα social media. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προφίλ της στο Instagram είναι ιδιωτικό. Επιλέγει να επικοινωνεί μόνο μέσα από τις επίσημες επαγγελματικές και φιλανθρωπικές της δράσεις.

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ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΣΤΑ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΑΣ
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