Η Άση Μπήλιου ανέλυσε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για τα ζώδια στο Stars System και στάθηκε στην όψη Συνόδου Άρη - Δία που σχηματίζεται σήμερα στο ζώδιο του Λέοντα.
Μπήλιου: Εβδομαδιαίες προβλέψεις, πλανητικές όψεις & οι απαιτητικές μέρες
Έτσι, αποκάλυψε και τους τυχερούς της σημερινής ημέρας. Όσοι λοιπόν ανήκουν στο γ' δεκαήμερο των παρακάτω ζωδίων ή έχουν τον ωροσκόπο τους εκεί ευνούνται περισσότερο σήμερα.
Οι τυχεροί της σημερινής ημέρας
- Κριοί
- Λέοντες
- Τοξότες
- Δίδυμοι
- Ζυγοί
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