Lingo: Κατάφεραν να κερδίσουν ο Σπύρος και η Ευσταθία;

Σε ένα ακόμα επεισόδιο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού Lingo, ο Σπύρος και η Ευσταθία έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο.

Η δοκιμασία ξεκίνησε με αρχικό γράμμα το «Γ», με τους παίκτες να δοκιμάζουν λέξεις όπως «γριά» και «γέρο». Μετά από αρκετή αγωνία, πέρασαν στα γράμματα του «Χ», δοκιμάζοντας τη «χήρα», το «χάνω» και το «χυτό», μέχρι να καταλήξουν στο γράμμα «Κ», όπου βρήκαν επιτυχώς λέξεις όπως «κυρά», «κερί» και «κόρη». Χάρη σε αυτή την προσπάθεια, κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό των 1.460 ευρώ, σκορπίζοντας χαμόγελα και ανακούφιση στο πλατό.

Ωστόσο, στόχος τους ήταν να διπλασιάσουν τα κέρδη τους στον δεύτερο γύρο με αρχικό γράμμα το «Σ». Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους με λέξεις όπως «σωστό» και «Σάκη», ο χρόνος τελείωσε και δεν κατάφεραν να λύσουν τον τελικό γρίφο, χάνοντας την ευκαιρία για το διπλασιασμό.

Παρά το άδοξο φινάλε στον τελευταίο γύρο, ο Σπύρος και η Ευσταθία κατάφεραν να κερδίσουν και να φύγουν από το παιχνίδι με τα 1.460 ευρώ που είχαν ήδη συγκεντρώσει, αποχωρώντας χαμογελαστοί και πλουσιότεροι!