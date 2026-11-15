Σε γιορτινό mood μπήκε η Δανάη Μπάρκα, η οποία αποφάσισε να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, παρότι αρχικάm -όπως είπε- δεν είχε σκοπό να μπει τόσο νωρίς στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, που περιμένει το πρώτο της παιδί, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια φωτογραφία από το εντυπωσιακό δέντρο της. Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε πως τα γενέθλιά της, που πλησιάζουν, ήταν ένας από τους λόγους που τελικά αποφάσισε να στολίσει.

«Επίσης στόλισα. Ναι, έλεγα να ΜΗΝ αλλά επειδή σε λίγες μέρες είναι τα γενέθλιά μου είπα να μπει χαρά», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ πως σύντομα θα δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες, ολόκληρο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Δανάη Μπάρκα, που έχει γενέθλια στις 18 Νοεμβρίου και φαίνεται πως θέλησε φέτος να συνδυάσει τη δική της ξεχωριστή ημέρα με τη μαγεία των Χριστουγέννων, δημιουργώντας μια cozy ατμόσφαιρα στο σπίτι της.

Δες το χριστουγεννιάτικο δέντρο της:

Αυτή την περίοδο, η Δανάη Μπάρκα διανύει μια όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον Φάνη Μπότση και σύντομα θα κρατάνε στην αγκαλιά τους το μωράκι τους.

Πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων στο Instagram, αποκάλυψε πως η σχέση τους δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς.

«Καλέ ποια αρχή; Στην αρχή δε θέλαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον», είχε εξομολογηθεί με χιούμορ.

Στη συνέχεια, η Δανάη Μπάρκα είχε προσθέσει: «Μετά απλά λόγω καταστάσεων, αλλαγών, θέλησης, χημείας και πολλών άλλων, έγινε ένα κλικ και χωρίς να το καταλάβουμε βρεθήκαμε στο ίδιο σπίτι να κάνουμε όνειρα και νέες αρχές».