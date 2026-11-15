Μενεγάκη: Στόλισε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

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Μπήκε σε γιορτινό vibe η Ελένη Μενεγάκη, η οποία στόλισε το σπίτι της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από χριστουγεννιάτικες  φωτογραφίες.

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Η παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά μια πιο διακριτική στάση απέναντι στα τηλεοπτικά δρώμενα και πια απέχει απο την τηλεόραση, απολαμβάνει τις στιγμές της καθημερινότητάς της και δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τους followers της μικρά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής στις αναρτήσεις της ήταν το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο δεσπόζει στο σαλόνι του σπιτιού της.

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε χαμογελαστή μπροστά του, ενώ σε άλλη λήψη η παρουσιάστρια εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ της. Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για την ιδιαίτερη σημασία που έχει στη ζωή της η οικογένεια, ενώ πλέον έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώνει στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και στα παιδιά της.

Δες τις φωτογραφίες:

 

μενεγακη

Μενεγάκη: Στόλισε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

Μενεγάκη: Στόλισε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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