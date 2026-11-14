Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και ακόμα ένας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛΑΣ, αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την αυτοψία στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του μηχανισμού έναρξης και εξέλιξής της.

Απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς / Φωτογραφία από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Η σκάλα που οδηγούσε στο μοιραίο υπόγειο / Φωτογραφία από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν.

Νωρίτερα μάλιστα, το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, έφεραν στο φως εικόνες από τον χώρο όπου διέμενε η συγκεκριμένη οικογένεια.

O χώρος όπου διέμενε η οικογένεια / Φωτογραφία από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

«Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», σημειώνεται από την Πυροσβεστική.

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Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε) Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.