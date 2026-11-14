Οδυσσέας Δήμας: Το πρώτο μήνυμα από το κρατητήριο για το ντόπινγκ

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο»

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Ελλαδα
Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα από το κρατητήριο / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Πύρρου Δήμα, συνελήφθη για ντόπινγκ και έστειλε μήνυμα από το κρατητήριο.
  • Υπερασπίζεται τον εαυτό του, ζητώντας συγγνώμη από τον αδερφό του και την οικογένειά του για την επιπόλαιη συμπεριφορά του.
  • Απορρίπτει τις κατηγορίες ότι έδωσε σκόπιμα αναβολικά στον ανήλικο γιο του, επικαλούμενος δικαστική απόφαση.
  • Κατηγορείται για παράνομη προμήθεια και αποθήκευση αναβολικών ουσιών, με 871 σκευάσματα και 15.000 ευρώ σε μετρητά να κατασχέθηκαν.
  • Αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα 16/11.

Το πρώτο του μήνυμα μέσα από το κρατητήριο έστειλε ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ντόπινγκ.  

Οδυσσέας Δήμας: Τα χειρόγραφα σημειώματα με ονόματα αθλητών και ποσά

Ο πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής της άρσης βαρών, σε δήλωσή του στο MEGA, υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες για ντόπινγκ, ενώ ζητά συγγνώμη στον Ολυμπιονίκη αδερφό του, τονίζοντας ότι τον έφερε σε δύσκολη θέση.

Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι έδωσε σκόπιμα αναβολικά στον ανήλικο γιο του και ζητά συγγνώμη όχι μόνο από την οικογένειά του, αλλά και από όσους αγαπούν τον Πύρρο Δήμα.

Οδυσσέας Δήμας: Τα ονόματα, τα ποσά κι οι ουσίες που βρέθηκαν στο σπίτι του

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου», αναφέρει ο Οδυσσέας Δήμας. «Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα», συμπληρώνει.

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου».

Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του προπονητή της άρσης βαρών

«Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών), που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε αμέλεια», αναφέρει.

«Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους». 

Σε βάρος του 58χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην προπονητής κατηγορείται ότι προμήθευε αθλητές με απαγορευμένες ουσίες.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά στα σκευάσματα που κατασχέθηκαν από την κατοικία του.

Σύμφωνα με την καταγραφή τους, μεταξύ των ουσιών περιλαμβάνονται:

  • Τεστοστερόνη, ορμόνη που περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες ουσίες του αθλητισμού.
  • Χλωροδεϋδρομεθυλτεστοστερόνη
  • Δεκανοϊκή νανδρολόνη
  • Εφεδρίνη, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς και απαγορεύσεις στο πλαίσιο των κανόνων αντιντόπινγκ.

Συνολικά, κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν 871 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, καθώς και 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Το αίτημά του έγινε δεκτό και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 16/11.

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