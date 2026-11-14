Ο Κρατερός Κατσούλης γύρισε τον χρόνο πίσω σε μια περίοδο κατά την οποία οι έντονοι επαγγελματικοί ρυθμοί και η συσσωρευμένη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, οδηγώντας τον ακόμη και στο νοσοκομείο.

«Εμένα ξεκίνησε με μια παράλυση στην αριστερή μου πλευρά από τη μέση της πλάτης και κάτω. Ήταν μεσημέρι Σαββάτου και είχα πάει τότε την κόρη μου στο ΟΑΚΑ, γιατί θα έκανε στίβο, και μιλώντας με τον προπονητή άρχισα να νιώθω ένα μούδιασμα. Λέω "εντάξει, μια που είμαι εδώ πέρα στο γήπεδο, ας κάνω μερικούς γύρους", γιατί αθλούμαι σε όλη μου τη ζωή. Λέω μήπως με φύσηξε κάτι, μήπως κάπως πιάστηκε κάτι», είπε ο ηθοποιός που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Συνεχίζοντας την αφήγησή του, θυμήθηκε πώς προσπάθησε αρχικά να αγνοήσει τα συμπτώματα, μέχρι που η κατάσταση έγινε κρίσιμη:

«Πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας λίγο γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πονούσα καθόλου. Οπότε αυτό το μούδιασμα και την παράλυση χωρίς πόνο στις πρώτες ώρες μου δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Στη βραδινή παράσταση ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έπρεπε να παίρνω το πόδι μου και να το πηγαίνω δεξιά αριστερά. Μετά τη διπλή παράσταση, πήγα στο νοσοκομείο, όπου, εντάξει, μετά δεν ήταν πια πολύ αστείο, γιατί άρχισα να κάνω διάφορες εξετάσεις για να δω τι έχω».

Όπως αποκάλυψε, η διάγνωση έδειξε ότι το σώμα του είχε φτάσει στα όριά του, αναγκάζοντάς τον να βάλει τα επαγγελματικά του σε παύση:

«Η διάγνωση ήταν ότι όλο αυτό προκλήθηκε από πολύ έντονη καταπόνηση και ψυχολογική και σωματική. Ήταν πιο βαριά από υπερκόπωση, οπότε έπρεπε να αποσυρθώ για να θεραπευτώ και να κάνω αποθεραπεία. Σταμάτησα το θέατρο, σταμάτησα την εκπομπή. Πήγα σπίτι μου δηλαδή κοινώς. Γελάω γιατί είμαι εδώ και είμαι καλά. Πήρα πολλή κορτιζόνη τότε, γιατί έπρεπε να πάρω κορτιζόνη. Ξέρω τι ήταν. Ήταν όλα μαζί. Οπότε το σύστημα κάποια στιγμή παραδίδει».