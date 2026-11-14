Καύσιμα: Παρατείνεται έως τέλος Νοεμβρίου η επιδότηση

Η ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας

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Οικονομια
H επιδότηση που ίσχυε έως 15 Νοεμβρίου παίρνει πλέον παράταση έως τέλος του μήνα - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παράταση επιδότησης καυσίμων έως 30 Νοεμβρίου από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος.
  • Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης: 40 λεπτά/λίτρο, diesel: 20 λεπτά, αμόλυβδη βενζίνη: 10 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εκπτώσεων.
  • Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.
  • Συνολικό κόστος στήριξης καυσίμων φτάνει τα 1,49 δισ. ευρώ, με 318 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις καυσίμων.
  • Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις διεθνείς αγορές ενέργειας και διατηρεί τις παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Την «παράταση» της επιδότησης στα καύσιμα από τις 16 έως τις 30 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε μία προσπάθεια απορρόφησης του ενεργειακού κόστους που έχει εκτοξευθεί. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική ελάφρυνση, στα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 20 λεπτά για το diesel κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη, συνυπολογίζοντας τις πρόσθετες εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης.

Επίδομα θέρμανσης: Έγιναν 4.500 αιτήσεις σε 10 λεπτά

Η απόφαση για παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ελήφθη παρά τη μερική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας παραμένει υψηλή, ενώ το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομνία και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ότι από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου διατηρείται το ίδιο ύψος κρατικής επιδότησης που ίσχυε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, με τις ενισχύσεις στην αντλία να διαμορφώνονται ως εξής:

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

  • Πετρέλαιο θέρμανσης: 20 λεπτά ανά λίτρο.
  • Πετρέλαιο κίνησης: 15 λεπτά ανά λίτρο.
  • Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: 10 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να χορηγούν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 1,49 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ τα 541 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Επίδομα Θέρμανσης: Αύξηση κατά 30% ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, οι επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο έχουν εκτιμώμενο κόστος 318 εκατ. ευρώ.

Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση είχε διαμορφωθεί στα 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τον Απρίλιο και τον Μάιο, στα 15 λεπτά τον Ιούνιο, στα 10 λεπτά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και στα 15 λεπτά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, οι επιδοτήσεις των 20 και 10 λεπτών αντίστοιχα εφαρμόζονται από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και παρατείνονται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης

Πέρα από τις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, το πακέτο περιλαμβάνει σειρά ενισχύσεων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγικούς κλάδους.

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με εκτιμώμενο κόστος 52 εκατ. ευρώ.
  • Οικογένειες με παιδιά: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026, η οποία κάλυψε το 80% των οικογενειών με παιδιά, περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά, με συνολικό κόστος 232 εκατ. ευρώ.
  • Fuel Pass: Κάρτα καυσίμων για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026, ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, με κόστος 113 εκατ. ευρώ.
  • Αγρότες: Επιδότηση λιπασμάτων ίση με το 15% της αξίας των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για την περίοδο από τις 15 Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ.
  • Ακτοπλοΐα: Αποζημίωση ακτοπλοϊκών εταιρειών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων, με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ, και επιδότηση αγορών ναυτιλιακών καυσίμων για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενο κόστος 32 εκατ. ευρώ.
  • Βιομηχανία: Επιδότηση του βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προϋπόθεση είναι τουλάχιστον το 50% της επιδότησης να κατευθύνεται σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το ενεργειακό κόστος. Η παρέμβαση έχει εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβαρύνει το 2027.

Στο σκέλος της εισοδηματικής στήριξης, έχουν επίσης προβλεφθεί αλλαγές στα κριτήρια επιστροφής ενοικίου και στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων.

Για την επιστροφή ενοικίου, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται όριο 39.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η διεύρυνση εκτιμάται ότι καλύπτει το 85% των ενοικιαστών, προσθέτοντας περίπου 70.000 νέους δικαιούχους και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 1 εκατομμύριο, με πρόσθετο ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους συνταξιούχους, τον Απρίλιο ανακοινώθηκε η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και η αύξησή της στα 300 ευρώ, με πρόσθετο ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, με τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προβλέφθηκε επέκταση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, με 2,2 εκατ. δικαιούχους συνολικά, και αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης, σε σύγκριση με το 2025, εκτιμάται σε 516 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, διατηρώντας τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών δεν έχει εξαλείψει την αβεβαιότητα για την πορεία τους.
 

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