Επίδομα Θέρμανσης: Αύξηση κατά 30% ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

«Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει στη στήριξη οικογενειών και νοικοκυριών λόγω της ενεργειακής κρίσης.
  • Θα υπάρξει διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία.
  • Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.
  • Αναλυτικά μέτρα θα παρουσιαστούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αύριο.

Αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. 

Στα 35 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Όπως τόνισε, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος.

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Επίδομα θέρμανσης: Αυξάνονται τα ποσά - Τι ισχύει με τα κριτήρια

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά», πρόσθεσε.

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