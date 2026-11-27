Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους ηθοποιούς που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας κοντά του τους αγαπημένους του ανθρώπους, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε πάρει εξιτήριο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της οικογένειάς του να επιστρέψει στην οικία του, σεβόμενη την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος - εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η κατάστασή του δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση. Ωστόσο, οι οικείοι του επέλεξαν να σεβαστούν την επιθυμία του και να τον μεταφέρουν στο σπίτι του.

Η περιπέτεια της υγείας του

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο ύστερα από πτώση που είχε στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Αρχικά νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους Αγίους Αναργύρους. Καθώς η κατάστασή του απαιτούσε περαιτέρω υποστήριξη, διασωληνώθηκε και οδηγήθηκε εκ νέου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου.

Η πορεία του στο θέατρο και τον κινηματογράφο

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στην Κυψέλη. Το 1954 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες του θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης.

Ρίκα Διαλυνα - Δημήτρης Καλλιβωκάς

Την ίδια χρονιά έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου, στο Ηρώδειο. Αμέσως μετά εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους σε έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Το 1957 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και συνέχισε την καλλιτεχνική του πορεία στο Ελεύθερο Θέατρο. Στα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και δημιουργούς, ενώ συμμετείχε και στην ίδρυση θεατρικών σχημάτων, όπως το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού, το Δημοτικό Θέατρο Θράκης και το Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Στη μακρά διαδρομή του ερμήνευσε συνολικά 95 θεατρικά έργα, από το ελληνικό και το διεθνές δραματολόγιο, ενώ συμμετείχε σε 38 κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές και ξένες. Παράλληλα, είχε παρουσία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας το δικό του στίγμα σε διαφορετικά είδη και καλλιτεχνικές εκφράσεις.

Η προσφορά του στον πολιτισμό αναγνωρίστηκε και επίσημα το 2025, όταν τιμήθηκε στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη συνολική του προσφορά.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καλλιτεχνικής διαδρομής μιας γενιάς ηθοποιών που υπηρέτησαν με συνέπεια το θέατρο και την τέχνη.