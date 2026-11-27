Έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες, ενώ ο χειμώνας ετοιμάζεται να κάνει πιο έντονη την παρουσία του στη χώρα. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά πολλές περιοχές της Ελλάδας, με χιονοπτώσεις στα ορεινά, πιθανότητα για χιόνια στα βουνά της Αττικής.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, η επιδείνωση θα γίνει περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ το σκηνικό θα παραμείνει χειμωνιάτικο και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές στις οποίες αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακά, η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τη δυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο αναμένεται σημαντική επιδείνωση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου, ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, όπου μέσα σε τρεις ημέρες εκτιμάται ότι μπορεί να πέσουν έως και 200 χιλιοστά νερού. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη μέση βροχόπτωση ενός ολόκληρου Νοεμβρίου.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στη δυτική Πελοπόννησο, την Πιερία, την Κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή οι βροχές θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Καιρός: Πού θα πέσουν χιόνια

Για αισθητή αλλαγή του καιρού και επιστροφή σε χειμωνιάτικες συνθήκες προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του, το κρύο θα αρχίσει να γίνεται αισθητό στη βόρεια Ελλάδα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Στη συνέχεια θα επεκταθεί στα κεντρικά τμήματα της χώρας και από τη Δευτέρα θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται αρχικά στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου την Κυριακή ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά στις χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο:

Στη Φλώρινα αναμένονται χιόνια μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Στην Αράχοβα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες χιονόπτωσης τη Δευτέρα.

Στο Πήλιο και σε περιοχές της Θεσσαλίας αναμένονται χιόνια πάνω από τα 800-900 μέτρα.

Στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο οι χιονοπτώσεις αναμένονται σε υψόμετρα περίπου 900-1.100 μέτρων.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι το κρύο θα έχει διάρκεια, καθώς από τη Δευτέρα και για αρκετές ημέρες οι χειμωνιάτικες συνθήκες θα διατηρηθούν στη χώρα.

Καιρός: Χιόνια και στην Αττική

Στην Αττική οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Κυριακής, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, ενώ στο λεκανοπέδιο ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, λίγα χιόνια αναμένονται ψηλά στην Πάρνηθα, κυρίως προς το βράδυ της Κυριακής.

Ωστόσο, η πιθανότητα χιονοπτώσεων στην Αττική δεν περιορίζεται στα ορεινά. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος, μέσα στην επόμενη εβδομάδα υπάρχουν ενδείξεις για τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Για την εξέλιξη αυτή, πάντως, αναμένεται σαφέστερη εικόνα από τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το βράδυ της Παρασκευής και να συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει πτώση.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο από την Κυριακή, με την έντασή τους να φτάνει τα 8-9 μποφόρ και τις ριπές τοπικά να αγγίζουν ενδεχομένως τα 10 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι βοριάδες αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν απαγορευτικά απόπλου.

Ιδιαίτερη προσοχή για την Κυριακή συνιστά ο Γιάννης Καλλιάνος στην ανατολική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αργολίδα, την Αρκαδία και τη Λακωνία.

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.

Σύμφωνα με αυτό επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.»

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το Σαββατοκύριακο, με το κρύο να αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια και τις χιονοπτώσεις να παραμένουν στο επίκεντρο των προγνώσεων.