Χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα, με την κακοκαιρία να φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, η οποία σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσει τους 10 βαθμούς, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, τα βασικά χαρακτηριστικά του χαμηλού βαρομετρικού που θα επηρεάσει τη χώρα είναι:

Ισχυρές και κατά διαστήματα μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, με επέκταση σχεδόν στο σύνολο της χώρας.

Καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά από το απόγευμα του Σαββάτου, με πιθανότητα επέκτασης σε χαμηλότερα υψόμετρα την Κυριακή.

Σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων, με θυελλώδεις εντάσεις κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά προσήνεμα.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου και θα γίνει εντονότερη την Κυριακή.

Καιρός σήμερα: Βροχές από το βράδυ και ενίσχυση των ανέμων

Για σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν περισσότερο από τις βραδινές ώρες.

Ασθενείς τοπικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν αρχικά στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται στη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους και θα ενισχυθούν σημαντικά στο βόρειο Ιόνιο, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Στην Αθήνα η μέγιστη τιμή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 16 βαθμών Κελσίου.

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και τα βορειοδυτικά από την Πέμπτη

Από αύριο, Πέμπτη, η κακοκαιρία θα αρχίσει να οργανώνεται, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά.

Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά τα βόρεια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου.

Προς τα ξημερώματα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πρόσκαιρη άνοδο.

Καιρός: Μεγάλη προσοχή την Παρασκευή

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Βροχές αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγάλα ύψη βροχής.

Οι νότιοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 20 βαθμούς στα ανατολικά και τα νότια.

Καιρός: Σαββατοκύριακο με χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες

Η πιο έντονη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Το Σάββατο προβλέπονται ισχυρές και κατά τόπους παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ενώ δε θα λείψουν οι τοπικά έντονες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Την Κυριακή, μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα αλλάξουν διεύθυνση και θα στραφούν σε βόρειους, ενισχυόμενοι σημαντικά. Οι εντάσεις τους αναμένεται να φτάσουν σε θυελλώδη επίπεδα, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά προσήνεμα.

Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο έντονη την Κυριακή. Σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας ο υδράργυρος ενδέχεται να παραμείνει σε μονοψήφια επίπεδα ακόμη και τις μεσημεριανές ώρες.

Το επόμενο τριήμερο απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, αλλά και στα θαλάσσια τμήματα όπου οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.