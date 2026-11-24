Φτωχότερος είναι ο κόσμος του Θεάτρου και της Τέχνης καθώς ένας σπουδαίος ηθοποιός ο Τέλης Ζώτος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια, και συμμετείχε σε αρκετούς θιάσους. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Ορέστη στο θεατρικό «Ηλέκτρα», στον ρόλο του Ορέστη, ενώ στη «Μήδεια», υποδύθηκε τον Αιγέα.

Ρόλοι στον κινηματογράφο

Στον ελληνικό κινηματογράφο ο Τέλης Ζώτος, έπαιξε από το 1964 ως το '90 στις ταινίες Τετράγωνο (1964), Δάφνις και Χλόη '66 (1966), Ένοχοι (1966), Το τελευταίο αντίο (1969), Ιδιωτική μου Ζωή (1971), Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας (1972) και Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα.

Σήριαλ

Ο Τέλης Ζώτος είχε εμβληματικούς ρόλους και στην τηλεόραση. Χαρακτηριστικοί οι ρόλοι του στη «Λάμψη», στη «Στησιχόρου '73» και στα «Φτερά του Έρωτα».