Ο οίκος Zeus+Δione παρουσίασε το γούρι του για το 2027 με τίτλο «Fylachto» (Φυλαχτό), και πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών.

Η Τζένη Μπαλατσινού πόζαρε στον φωτογραφικό φακό φορώντας ένα oversized μαύρο δερμάτινο bomber jacket, ένα Λευκό ρευστό σατέν/μεταξωτό τοπ με ψηλό, ντραπέ γιακά και από κάτω ένα μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή.

Τζένη Μπαλατσινού και Βίκυ Καγιά/ Panoulis

Δίπλα της η Βίκυ Καγιά κομψά ντυμένη επέλεξε ένα σταυρωτό σακάκι με χρυσά κουμπιά, ένα πλεκτό σκούρο μπλε top και από κάτω ένα ψηλόμεσο παντελόνι.



Η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε το παρών με casual look, φορώντας από πάνω ένα μαύρο pinstripe (ριγέ) σακάκι, από μέσα ένα μαύρο πλεκτό/ribbed τοπ με κουμπιά στο μπούστο, και από κάτω ένα τζιν παντελόνι.

Μαρία Μπεκατώρου/ PANOULIS

Ένα μαύρο κοντομάνικο T-shirt και από κάτω ένα ψηλόμεσο παντελόνι, επέλεξε για την έξοδό της η παρουσιάστρια της ΕΡΤ Ανδριάνα Παρασκευοπούλου.

Ανδριάνα Παρασκευοπούλου/ PANOULIS

Η Εύα Αντωνοπούλου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με την επιχειρηματία συνιδρύτρια και CEO του ελληνικού οίκου μόδας Zeus+Δione, Δήμητρα Κολοτούρα.

Η Εύα Αντωνοπούλου μαζί με τη Δήμητρα Κολοτούρα/ PANOULIS

Η παρουσιάστρια επέλεξε leopard print τζάκετ και από μέσα έναT-shirt με κόκκινα γράμματα.

Το γούρι Αντλεί έμπνευση από τα αρχαία ελληνικά αποτροπαϊκά περίαπτα και τα παραδοσιακά χειροποίητα κεντητά μαξιλαράκια που δίνονταν ως ευχή για προστασία και καλή τύχη.