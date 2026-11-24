Ο οίκος Zeus+Δione παρουσίασε το γούρι του για το 2027 με τίτλο «Fylachto» (Φυλαχτό), και πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών.
Η Τζένη Μπαλατσινού πόζαρε στον φωτογραφικό φακό φορώντας ένα oversized μαύρο δερμάτινο bomber jacket, ένα Λευκό ρευστό σατέν/μεταξωτό τοπ με ψηλό, ντραπέ γιακά και από κάτω ένα μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή.
Δίπλα της η Βίκυ Καγιά κομψά ντυμένη επέλεξε ένα σταυρωτό σακάκι με χρυσά κουμπιά, ένα πλεκτό σκούρο μπλε top και από κάτω ένα ψηλόμεσο παντελόνι.
Η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε το παρών με casual look, φορώντας από πάνω ένα μαύρο pinstripe (ριγέ) σακάκι, από μέσα ένα μαύρο πλεκτό/ribbed τοπ με κουμπιά στο μπούστο, και από κάτω ένα τζιν παντελόνι.
Bραδινή έξοδος για αγαπημένα ζευγάρια - Διασκέδασαν στα μπουζούκια
Ένα μαύρο κοντομάνικο T-shirt και από κάτω ένα ψηλόμεσο παντελόνι, επέλεξε για την έξοδό της η παρουσιάστρια της ΕΡΤ Ανδριάνα Παρασκευοπούλου.
Η Εύα Αντωνοπούλου πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με την επιχειρηματία συνιδρύτρια και CEO του ελληνικού οίκου μόδας Zeus+Δione, Δήμητρα Κολοτούρα.
Η παρουσιάστρια επέλεξε leopard print τζάκετ και από μέσα έναT-shirt με κόκκινα γράμματα.
Το γούρι Αντλεί έμπνευση από τα αρχαία ελληνικά αποτροπαϊκά περίαπτα και τα παραδοσιακά χειροποίητα κεντητά μαξιλαράκια που δίνονταν ως ευχή για προστασία και καλή τύχη.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.