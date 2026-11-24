Ντο, ρε, μι… Μισό λεπτό! Πού πήγαν οι νότες; Η Μιρέλα έχει τρεις να βρει και μόλις απέκτησε την πιο απρόσμενη παρέα για την αναζήτηση τους, ένα κατακόκκινο ακορντεόν. Κι αν ήσασταν εσείς στη θέση της, πού θα ψάχνατε πρώτα; Μήπως μια νότα μπορεί να κρυφτεί ακόμη και μέσα σ’ ένα γέλιο;

Η Μιρέλα Πάχου παρουσιάζει τις «Τρεις Νότες και μια Ιστορία», μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά, σε δικό της κείμενο, πρωτότυπη μουσική και στίχους, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Εγγλεζάκη.

Στη σκηνή, η Μιρέλα Πάχου μαζί με τον Αλέξανδρο Σαριπανίδη και τη Βάσια Γερασίμου, αφηγείται την περιπέτεια με μουσική, κίνηση και μαγεία. Κι αν σας κολλήσει καμιά μελωδία, έχετε όλο τον δρόμο της επιστροφής για να τη σιγοτραγουδήσετε.

Στην αναζήτηση η Μιρέλα πέφτει πάνω σε βιαστικούς που δεν προλαβαίνουν να ακούσουν, σε ανθρώπους που κρατούν τη μουσική για τον εαυτό τους και σε άλλους που φοβούνται μήπως τους ξεφύγει μια νότα. Η πιο γλυκιά στιγμή της αναζήτησης είναι η ανακάλυψη ότι, όταν ακούμε ο ένας τον άλλον, βρίσκουμε χώρο και για τη δική μας φωνή. Κι αν βγει και καμιά φάλτσα νότα στην παρέα; Συνεχίζουμε το τραγούδι!

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Τρεις Νότες και μια Ιστορία», σε κείμενο, πρωτότυπη μουσική και στίχους της Μιρέλας Πάχου και σκηνοθεσία της Μαρίας Εγγλεζάκη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν και θα παίζεται κάθε Κυριακή στις 12:00.

Συντελεστές

Κείμενο, πρωτότυπη μουσική και στίχοι | Μιρέλα Πάχου

Σκηνοθεσία | Μαρία Εγγλεζάκη

Ενδυματολογική επιμέλεια| Ανδρέας Ζαννετίδης

Χορογραφική επιμέλεια | Βάσια Γερασίμου

Σχεδιασμός προβολών και σκηνικά | Λίλη Τσολακίδη

Σχεδιασμός φωτισμών | Μανώλης Μπράτσης

Παίζουν | Μιρέλα Πάχου, Αλέξανδρος Σαριπανίδης, Βάσια Γερασίμου

Παραγωγή | ART POLYTROPOS

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Μικρό Χορν | Αμερικής 10, 10671 Αθήνα

Πρεμιέρα Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 | Κάθε Κυριακή στις 12:00

Εισιτήρια από 12 €

