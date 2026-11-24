Ο Χρήστος Μοίρας συνεχίζει να προτείνει συνταγές που ταιριάζουν με την εποχή. Από την κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, προτείνει στους τηλεθεατές να φτιάξουν Στιφάδο με μπούτι κοτόπουλο
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία:
Συνταγή για τα Χριστούγεννα: Πανσέτα με πουρέ σελινόριζας και σάλτσα μήλου
Υλικά
- 1,5 κιλό μπούτι κοτόπουλου (με κόκαλο)
- 800 γρ. μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο
- 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
- 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
- 150 ml κόκκινο κρασί
- 80 ml ελαιόλαδο
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 2 φύλλα δάφνης
- 1 ξυλάκι κανέλας
- 4 κόκκους μπαχάρι
- 1 κ.γ. μέλι
- 1 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Νερό ή ζωμό κοτόπουλου
Εκτέλεση
- Καθαρίζω τα κρεμμυδάκια και τα σοτάρω σε κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.
- Τα αφαιρώ και τα αφήνω στην άκρη.
- Στην ίδια κατσαρόλα προσθέτω το υπόλοιπο ελαιόλαδο και σοτάρω τα μπούτια κοτόπουλου μέχρι να πάρουν καλό χρώμα από όλες τις πλευρές.
- Προσθέτω το σκόρδο και τον πελτέ ντομάτας και σοτάρω για 1-2 λεπτά.
- Σβήνω με το κόκκινο κρασί και αφήνω να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα, τη δάφνη, την κανέλα, το μπαχάρι, το μέλι, το ξίδι, αλάτι και πιπέρι.
- Συμπληρώνω λίγο ζεστό νερό ή ζωμό, σκεπάζω και σιγομαγειρεύω για περίπου 30 λεπτά.
- Προσθέτω τα κρεμμυδάκια και συνεχίζω το μαγείρεμα για ακόμη 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο και να δέσει η σάλτσα.
- Ξεσκεπάζω στο τέλος, εφόσον χρειάζεται, για να συμπυκνωθεί η σάλτσα και να αποκτήσει βελούδινη υφή.