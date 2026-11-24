Η έναρξη της παραγωγής της BMW iX4 αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην ιστορία του εργοστασίου του Debrecen. Η στρατηγική παραγωγής του BMW Group βασίζεται στο concept BMW iFACTORY, το οποίο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: LEAN, που αντιπροσωπεύει την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την ευελιξία, SUSTAINABLE, που προάγει τη βιωσιμότητα, την αποδοτική χρήση των πόρων και την κυκλική οικονομία, και DIGITAL, που αξιοποιεί την επιστήμη των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονικοποίηση (virtualization).

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξαρχής με βάση αυτές τις αρχές, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα έξυπνο, ανθρωποκεντρικό και data-driven περιβάλλον παραγωγής, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον δύο μοντέλα της Neue Klasse.

Κατά την κανονική λειτουργία του, το εργοστάσιο χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς ορυκτά καύσιμα. Περίπου το ένα τέταρτο των ετήσιων αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του, ενώ η πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται σε σύστημα θερμικής αποθήκευσης όγκου 1.800 m³ και χωρητικότητας 130 MWh.

Η βιώσιμη παραγωγή αποτελεί μέρος της ολιστικής προσέγγισης του BMW Group, η οποία αποσκοπεί στην απανθρακοποίηση ολόκληρου του κύκλου ζωής των μοντέλων του – από την εξέλιξη των προϊόντων και το δίκτυο προμηθευτών έως τη μαζική παραγωγή και την ανακύκλωση.

Η νέα BMW iX4.

Η νέα BMW iX4 είναι ένα ξεχωριστό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV .Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς – με κυλινδρικές κυψέλες μπαταρίας, σύστημα 800 V και περαιτέρω εξελιγμένους ηλεκτροκινητήρες – εξασφαλίζει πιο δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη αυτονομία και κορυφαίες επιδόσεις στη φόρτιση σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Το μοντέλο θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027 σε δύο εκδόσεις συστήματος κίνησης, η παραγωγή των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει στο Debrecen: η BMW iX4 50 xDrive προσφέρει αυτονομία έως 828 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, ενώ η BMW iX4 40 xDrive έως 638 χιλιόμετρα (WLTP). Στην BMW iX4 50 xDrive, η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 400 kW επιτρέπει την προσθήκη ενέργειας που αντιστοιχεί σε αυτονομία έως 387 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Λίγο αργότερα θα ακολουθήσει η κορυφαία έκδοση της σειράς, η BMW iX4 M60 xDrive, η οποία θα παράγεται επίσης στο Debrecen.