Ο Verstappen κατέκτησε την 75η του νίκη στη Formula 1 στο Las Vegas. Ο οδηγός της Red Bull κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα από την pole position μέχρι την καρό σημαία στο Strip, παρά τις αρκετές εναλλαγές θέσεων με τον Russell, ενώ οι δύο McLaren συμπλήρωσαν το βάθρο, με τον Lando Norris δεύτερο και τον Oscar Piastri τρίτο. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος και περιλάμβανε έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσπεράσεων.

Το Grand Prix στους δημόσιους δρόμους της παγκόσμιας πρωτεύουσας του τζόγου διεξήχθη με θερμοκρασίες οδοστρώματος γύρω στους 12°C. Οι τρεις οδηγοί του βάθρου ακολούθησαν την ίδια στρατηγική ελαστικών, εκκινώντας με τη μαλακή γόμα και αλλάζοντας στη συνέχεια σε μέση γόμα. Όλοι τους πραγματοποίησαν το pit stop τους κατά τη διάρκεια τoυ αυτοκινήτου ασφαλείας στον 19ο γύρο.



Με εξαίρεση τους Isack Hadjar, Rafael Camara και Valtteri Bottas, όλοι οι οδηγοί επέλεξαν στρατηγική ενός pit stop. Οι Kimi Antonelli, Liam Lawson και Oliver Bearman ήταν οι μόνοι οδηγοί στο grid που εκκίνησαν με τη μέση γόμα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παρατάχθηκαν με τη μαλακή γόμα.Ο σημερινός αγώνας επέτρεψε στον Verstappen να εδραιώσει τη δεύτερη θέση του στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ενώ ο Lewis Hamilton κέρδισε μία θέση και βρίσκεται πλέον τρίτος στο πρωτάθλημα. Ο Antonelli τερμάτισε τέταρτος, ανεβάζοντας τη φετινή του συγκομιδή στους 402 βαθμούς, με δύο γύρους να απομένουν ακόμη μέχρι το τέλος της σεζόν.