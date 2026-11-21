Με επιτόκιο 2,9% ή όφελος τιμής 2.000€, η Multistrada V4 και η Multistrada V4 S φέρνουν τον επόμενο προορισμό πιο κοντά.

Η Ducati προσφέρει δύο εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης της Multistrada V4 και της Multistrada V4 S, δίνοντας στους αναβάτες την ελευθερία να επιλέξουν αυτόν που τους ταιριάζει: χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο 2,9% μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Ducati Now ή όφελος τιμής 2.000€.



Το πάθος για οδήγηση συναντά την ελευθερία του ταξιδιού. Η Multistrada V4 συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα της Ducati με προηγμένη τεχνολογία και υψηλά επίπεδα άνεσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία. Από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τις μεγάλες αποδράσεις, κάθε διαδρομή γίνεται αφορμή για νέες συγκινήσεις.



Με επίκεντρο την απόλαυση της οδήγησης, ο touring χαρακτήρας της Multistrada V4 δίνει στον αναβάτη και τον συνεπιβάτη την άνεση να ταξιδεύουν πιο μακριά. Οι επιδόσεις και η τεχνολογία της συνθέτουν μια μοτοσικλέτα έτοιμη να ακολουθήσει τον προσωπικό τρόπο ταξιδιού κάθε αναβάτη, με την ξεχωριστή ταυτότητα της Ducati.Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τις διαθέσιμες επιλογές απόκτησης παρέχονται από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Ducati και στο ducati.gr.

